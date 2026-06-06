500円で買えるの凄い！専門店で高いの買うのやめた！クオリティが高すぎる100均のお得商品

ダイソーで凄い商品を発見！専門店だと安くても1,000〜2,000円する水中ゴーグルが、なんと500円で販売されていました！ミラータイプなのと、水が浸入しにくい構造で泳ぎに集中できる優秀な作り。さらに3サイズから選べる鼻ベルト付きで、お好みのフィット感に調整することができ、クオリティが高いですよ！

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商品情報

商品名：水中ゴーグル（ミラー）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480929941

これが500円ってクオリティ高すぎ！ダイソー新作の『水中ゴーグル（ミラー）』

ダイソーで凄いものを見つけました！今回ご紹介するのは、おもちゃ・スポーツ系売り場に並んでいた『水中ゴーグル（ミラー）』という商品。

まさか100円ショップで、スイミングゴーグルが買えると思っていなかったので驚き…！試しに購入してみました。

しかも、価格が550円（税込）とお手頃！ミラータイプのゴーグルは、安くても1,000〜2,000円するものが多いので、かなりお得に感じます。

クッション部分がピタッとフィットして水が浸入しにくい構造になっており、作りがしっかりしています。

潜水用としては使用することができないものの、海水浴で軽く泳いだり、趣味、習い事で使用する程度なら快適に使えます。

3サイズの鼻ベルト付きでお好みのフィット感を選べる！

さらに、鼻ベルトは3サイズで調整できるのも嬉しいポイント。サイズが異なる鼻ベルトが3種類入っているので、付け替えることでお好みのフィット感に調整することができます。

鼻ベルトを取り外す際は結構硬いので、手を痛めないようにご注意を…！無理に取り外すと破損しないか心配でしたが、あまりにも硬かったため、ねじって引っ張ってみたところ、なんとか取れました。

ベルト部分の長さも調整することができます。

ミラータイプで周囲と目が合いにくく集中できる！

アイカップに保護フィルムが貼られているため、使用前に剥がしましょう。販売時に傷つきにくいよう配慮されていて好印象◎

ミラータイプになっているので外から自分の目が見えにくく、周囲の人と目が合いにくいので、レースや水泳に集中できます。

着用時の見え方としては、全体的にワントーン暗くなる感じです。過度な期待は禁物ですが、眩しさもほんの少し軽減する気がします。

ダイソーで買える商品としては、かなりクオリティが高いと思いました！

今回は、ダイソーの『水中ゴーグル（ミラー）』をご紹介しました。

趣味や入門用としてはコスパ良く揃えられてちょうどいいです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。