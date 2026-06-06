何気なく買ったら大当り！そのままでも焼いても旨い！家ごはんのレベルが上がる100均調味料

ダイソーの食品売り場で見つけた『ゆずみそ』は、料理の幅を広げてくれる万能調味料。老舗のメーカーが手がける本格派で、柚子の爽やかな香りと甘めの味噌が絶妙にマッチ。そのまま野菜に付けても、焼きおにぎりやふろふき大根にもよく合います。今回はアレンジレシピにも挑戦してみたので、この機会に要チェックです！

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商品情報

商品名：ゆずみそ

価格：￥108（税込）

内容量：80g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902826167041

昭和40年創業の老舗メーカーの商品を手軽に試せます！

ダイソーの食品売り場で見つけた『ゆずみそ』が、思わずリピートしたくなる当たり調味料でした。

広島県呉市に本社を置く味噌・甘酒などを手がける老舗メーカー「株式会社ますやみそ」の商品で、変わり種の味噌を少量から気軽に試せるのが嬉しいポイントです。

ひと口食べると、まず感じるのは柚子の強い香り。柚子の皮そのものを思わせるような爽やかさに、ほんのりとした酸味と甘みが合わさった味噌で、いつもの料理をぐっと格上げしてくれます。

そのまま野菜につけても美味しく、焼きおにぎりやふろふき大根など、シンプルな料理とも相性抜群です。

ごはんのレベルが上がる！ダイソーの『ゆずみそ』

今回は豚バラ肉の柚子味噌焼きを作ってみました。味噌大さじ1とお酒大さじ1を混ぜ、薄切りの豚バラ肉150gにしっかり揉み込んで2〜3時間ほど寝かせます。

その後、フライパンやオーブンで焼き上げ、ほんのり焦げ目がつくくらいまで加熱するのがポイント。香ばしさが増し、より食欲をそそる仕上がりになります。

加熱することで柚子の香りはやや落ち着きますが、それでも爽やかな風味はしっかり残り、豚バラ肉の脂の旨味と甘辛い味噌が絶妙に絡み合います。

そこに柚子のアクセントが加わることで、後味はさっぱりとしながらも満足感のある一品に仕上がります。

今回はダイソーの『ゆずみそ』をご紹介しました。

いつもの料理に少し加えるだけで、食卓の雰囲気が変わる商品。ダイソーで気軽に手に入るとは思えないクオリティで、家ごはんのレベルを一段引き上げてくれる万能調味料です。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。