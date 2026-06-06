「ブルアカ」ノアやアリス、キサキなどのフィギュアが登場！ キララのお披露目も【#グッドスマイルフェス】
【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料
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グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」関連フィギュアを発表した。
会場には「ノア ～内緒の記録～」や「アリス ～覚醒せよ、スーパーノヴァ！～」、「キサキ メモリアルロビーVer.」、「ナギサ ～花薫る微笑み～」などが登場。また会場新発表アイテムとして、「キララ」も展示されている。
そのほか「ダアト」の塗装済み完成見本、GODBRAVESTUDIOが開発中の「ネオアバンギャルド君」の成形品サンプルも公開されている。【ノア ～内緒の記録～】 【アリス ～覚醒せよ、スーパーノヴァ！～】 【キサキ メモリアルロビーVer.】 【ナギサ ～花薫る微笑み～】 【キララ】 【ダアト】 【ネオアバンギャルド君】
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