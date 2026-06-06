これ考えた人天才！柄付きでグッズが映える♡他と一味違う100均の推し活ポーチ

アクスタや缶バッジを入れられるポケット付きの推し活ポーチ。この形状のポーチは100均に限らずさまざまなお店で見かけますが、なんと柄付きの可愛いタイプがダイソーに登場していました！完全に透明なポーチと違い、お気に入りのアイテムが映えるデザイン。推し活ポーチのデザインにもこだわりたい方におすすめです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ギンガムチェック推し活ビニールポーチ（パープル、グリーン、ピンク）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480844060

ダイソー新作『ギンガムチェック推し活ビニールポーチ』はチェック柄のポケット付き！

今回ご紹介するのは、ダイソーで220円（税込）で販売されている『ギンガムチェック推し活ビニールポーチ（パープル、グリーン、ピンク）』という商品。やさしいピンクカラーの推し活用クリアポーチです。

もともとこの形状のポーチは、100均に限らずさまざまなお店でよく見かけますが、柄付きのタイプがダイソーに登場していました！カラー展開もパステルっぽい感じで、他にもベージュ、グレー、黒のタイプも展開されています。

厚みが抑えられており、アクスタや缶バッジ、小さめのマスコットなどスリムな形状のグッズを入れるのに最適です。

バッグの持ち手に取り付けて持ち運ぶことが可能。

フックタイプの金具なので、ボールチェーンよりも頑丈で落とす心配もありません。

他の推し活ポーチとの違いは？

ファスナーがほぼ一周開くので、ガバっと大きく開きます。物を収納しやすく、レイアウトもしやすいです。

両面にそれぞれポケットが付いており、アクスタや缶バッジを収納することができます。

また、片側のポケットはギンガムチェック柄になっており、推しのグッズを入れるポーチのデザインにも、しっかりこだわりたいという方におすすめです！

チェック柄のポケットにグッズを収納することで、アクスタや缶バッジが映えて、より可愛く見えます！

後ろに入れたグッズや小物を隠すこともできて便利です。

反対側の透明なポケットはグッズがよく見えるので、マスコットなどを敷き詰めるのもおすすめです！

お好みでカードやステッカー、背景シートを手作りして入れたり、シールなどを貼ってアレンジするのもいいかもしれません。

今回は、ダイソーの『ギンガムチェック推し活ビニールポーチ（パープル、グリーン、ピンク）』をご紹介しました。

筆者はピンクを購入しましたが、ダイソーのオンラインストアによると、パープルとグリーンの展開も確認できました。さらにカラーバリエーションが増えることを祈ります！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。