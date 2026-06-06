100均のなら手軽にお手入れできるよ！「うわ…汚な！」「顔に使ってたと思うとゾッとする」
商品情報
商品名：メイクブラシクリーナー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：高さ2.9cm×横9cm×奥行き7.6cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4535792433317
セリアで買える美容便利グッズの衝撃レビュー！
セリアの『メイクブラシクリーナー』は、ピンク色のクマのデザインで見た目は可愛いのに、実力はかなり本格派のメイクツール洗浄グッズ。
美容グッズ売り場に並んでおり、お値段は110円でした。
このクリーナーは縮ませた状態ではもちろん、伸ばして奥行きを持たせた状態でも使用でき、メイクブラシやパフを洗浄できる代物。
底面は洗濯板のように大小さまざまな凹凸が付いており、小さなアイシャドウブラシから大きめのファンデーションブラシまで、しっかりこすり洗いできる構造になっています。
『メイクブラシクリーナー』の使用頻度とその効果とは？
試しに石けんをつけて軽く洗ってみたところ、すすぎ始めた瞬間、水が一気にベージュ色に濁り、「これを顔に使っていたのか…」と思わずゾッとするレベル。
その後、洗いとすすぎを何度か繰り返すうちに、徐々に水は透明へと戻っていきました。
仕上がりも目に見えて変化があり、ブラシの毛先が茶色くくすんでいたのに、洗浄後は本来の白さを取り戻していました。
数カ月間、一度も洗っていなかったブラシだっただけに、その汚れの落ち具合はかなり衝撃的です。
一般的にメイクブラシは、ファンデーションや皮脂、古い化粧品が蓄積しやすく、ブラシを洗わないとメイクの仕上がりが悪くなったり、コスメの粉が劣化したり、肌トラブルの原因になるとも言われています。
目安としては、パウダー用ブラシは月に1〜2回、リキッド状やクリーム状の製品に使うブラシは週に1〜2回のお手入れが推奨されています。
吊り下げ穴付きで、使い終わったら折りたたんでコンパクトに収納できるのも◎後回しにしがちなメイクツールのメンテナンスが習慣化しやすくなりますよ。
今回はセリアの『メイクブラシクリーナー』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。