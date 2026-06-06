100均のなら手軽にお手入れできるよ！「うわ…汚な！」「顔に使ってたと思うとゾッとする」

セリアの美容グッズ売り場で見つけた『メイクブラシクリーナー』は、見た目の可愛さとは裏腹に、メイクブラシの汚れをしっかり落とせる実力派アイテム。洗濯板のような凹凸構造で大小さまざまなブラシに対応し、実際に洗うと水が一気に濁るほど汚れが出てくる衝撃の洗浄力が魅力です。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：メイクブラシクリーナー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：高さ2.9cm×横9cm×奥行き7.6cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792433317

セリアで買える美容便利グッズの衝撃レビュー！

セリアの『メイクブラシクリーナー』は、ピンク色のクマのデザインで見た目は可愛いのに、実力はかなり本格派のメイクツール洗浄グッズ。

美容グッズ売り場に並んでおり、お値段は110円でした。

このクリーナーは縮ませた状態ではもちろん、伸ばして奥行きを持たせた状態でも使用でき、メイクブラシやパフを洗浄できる代物。

底面は洗濯板のように大小さまざまな凹凸が付いており、小さなアイシャドウブラシから大きめのファンデーションブラシまで、しっかりこすり洗いできる構造になっています。

『メイクブラシクリーナー』の使用頻度とその効果とは？

試しに石けんをつけて軽く洗ってみたところ、すすぎ始めた瞬間、水が一気にベージュ色に濁り、「これを顔に使っていたのか…」と思わずゾッとするレベル。

その後、洗いとすすぎを何度か繰り返すうちに、徐々に水は透明へと戻っていきました。

仕上がりも目に見えて変化があり、ブラシの毛先が茶色くくすんでいたのに、洗浄後は本来の白さを取り戻していました。

数カ月間、一度も洗っていなかったブラシだっただけに、その汚れの落ち具合はかなり衝撃的です。

一般的にメイクブラシは、ファンデーションや皮脂、古い化粧品が蓄積しやすく、ブラシを洗わないとメイクの仕上がりが悪くなったり、コスメの粉が劣化したり、肌トラブルの原因になるとも言われています。

目安としては、パウダー用ブラシは月に1〜2回、リキッド状やクリーム状の製品に使うブラシは週に1〜2回のお手入れが推奨されています。

吊り下げ穴付きで、使い終わったら折りたたんでコンパクトに収納できるのも◎後回しにしがちなメイクツールのメンテナンスが習慣化しやすくなりますよ。

今回はセリアの『メイクブラシクリーナー』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。