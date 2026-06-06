しぐれういさんの「ういだがー」や小島秀夫監督、リラックマなど各種「ねんどろいど」が登場！【#グッドスマイルフェス】
グッドスマイルカンパニーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、「ねんどろいど」の各種製品を展示している。
会場ではVTuber・しぐれういの「ういだがー」や「リラックマ」のコリラックマなどを展示。またコジマプロダクションのシンボルキャラクター「ルーデンス」や、小島秀夫監督本人の「ねんどろいど」も登場している。
そのほか「都市伝説解体センター」の福来あざみや「ダンジョン飯」のファリン（キメラ）、「薬屋のひとりごと」の壬氏 甲冑Ver. なども並んでいる。
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