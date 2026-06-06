【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

グッドスマイルカンパニーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、「ねんどろいど」の各種製品を展示している。

会場ではVTuber・しぐれういの「ういだがー」や「リラックマ」のコリラックマなどを展示。またコジマプロダクションのシンボルキャラクター「ルーデンス」や、小島秀夫監督本人の「ねんどろいど」も登場している。

そのほか「都市伝説解体センター」の福来あざみや「ダンジョン飯」のファリン（キメラ）、「薬屋のひとりごと」の壬氏 甲冑Ver. なども並んでいる。

(C)しぐれうい

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd.

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.

(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

Art by LEN[A-7] (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro

Art by Tiv (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro

Art by Rella (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro

(C) スミス・ヒオカ/Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro

(C) CAFFEIN/Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro

Art by くぅ。 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro U/M/A/A Inc.www.umaa.net

Art by iXima (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会

(C)緑川ゆき・白泉社/「夏目友人帳」製作委員会

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

(C)BanG Dream! Project

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

(C) SQUARE ENIX

(C)TYPE-MOON

(C)SEGA

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

(C)STARTO ENTERTAINMENT

(C)CAPCOM

(C)SHIFT UP CORP.

