鎌田大地が“猛抗議”「どこがアウトなんですか!?」頭を抱えて悔しがる姿も。「大騒ぎでおもろい」「めっちゃ楽しそう」など反響
日本代表のトレーニングで、鎌田大地が“猛抗議”だ。
スペースが限定されたボール回し。ラインぎりぎりでボールを収めてパスを出す鎌田に、名波浩コーチが「アウト！ アウト！」とジャッジする。
「えー！」と叫ぶ鎌田は、プレー再開後も「どこがアウトなんですか!?」と譲らない。頭を抱えて、悔しがる姿も。側にいた森保一監督は「みんなうるさいよ！」と笑顔を見せる。
サッカーダイジェストの公式SNSでその様子が公開されると、「おもろすぎ」「大騒ぎでおもろい」「みんなただのサッカー少年」「鎌田こんなたかい声だすん」「めっちゃ楽しそうやん」「鎌田大地 最高」といった声があがった。
チームの雰囲気は良さそうで、現地６月14日の初戦オランダ戦に向けて準備を進めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「どこがアウトなんですか!?」“猛抗議”の鎌田大地らに森保監督も思わず...
スペースが限定されたボール回し。ラインぎりぎりでボールを収めてパスを出す鎌田に、名波浩コーチが「アウト！ アウト！」とジャッジする。
「えー！」と叫ぶ鎌田は、プレー再開後も「どこがアウトなんですか!?」と譲らない。頭を抱えて、悔しがる姿も。側にいた森保一監督は「みんなうるさいよ！」と笑顔を見せる。
サッカーダイジェストの公式SNSでその様子が公開されると、「おもろすぎ」「大騒ぎでおもろい」「みんなただのサッカー少年」「鎌田こんなたかい声だすん」「めっちゃ楽しそうやん」「鎌田大地 最高」といった声があがった。
チームの雰囲気は良さそうで、現地６月14日の初戦オランダ戦に向けて準備を進めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「どこがアウトなんですか!?」“猛抗議”の鎌田大地らに森保監督も思わず...