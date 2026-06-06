【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

グッドスマイルカンパニーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、「カードキャプターさくら」のフィギュアを展示している。

「木之本桜 My First Sparkle」のスケールフィギュア原型とねんどろいど版が展示された。スケールフィギュア版は価格・発売時期ともに未定、ねんどろいど版は2026年11月発売予定、価格は7,800円となっている。

発売中の1/7スケールフィギュア「木之本桜 Always Together ～ Pinky Promise ～」と「木之本桜 Stars Bless You」も展示された。

【木之本桜 My First Sparkle】【木之本桜 Always Together ～ Pinky Promise ～】【木之本桜 Stars Bless You】

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