「カードキャプターさくら」木之本桜の新作フィギュア「My First Sparkle」の原型が公開！【#グッドスマイルフェス】
【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料
グッドスマイルカンパニーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、「カードキャプターさくら」のフィギュアを展示している。
「木之本桜 My First Sparkle」のスケールフィギュア原型とねんどろいど版が展示された。スケールフィギュア版は価格・発売時期ともに未定、ねんどろいど版は2026年11月発売予定、価格は7,800円となっている。
発売中の1/7スケールフィギュア「木之本桜 Always Together ～ Pinky Promise ～」と「木之本桜 Stars Bless You」も展示された。【木之本桜 My First Sparkle】 【木之本桜 Always Together ～ Pinky Promise ～】 【木之本桜 Stars Bless You】
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