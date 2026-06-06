【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

6月6日と7日の2日間、東京・秋葉原にあるベルサール秋葉原で開催中のイベント「グッドスマイルフェスティバル2026」。同会場2Fでは、「勝利の女神：NIKKE」や「アズールレーン」、「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」といったFREEingの新作フィギュアが展示されていた。こちらでは、その中から5つの作品をピックアップしてご紹介していく。

「勝利の女神：NIKKE ベイ - ラディアントラビット」

FREEingより発売予定の1/4スケールフィギュア「勝利の女神：NIKKE ベイ - ラディアントラビット」のデコマスが現在監修中として展示されていた。現時点で発売時期や価格は未定だ。こちらは「勝利の女神：NIKKE」より、かつての名門チアリーディング部隊「リワインド」のリーダー「ベイ」が、ラディアントラビットのコスチュームを身に纏った姿で立体化したものである。

今回は、公式で描かれていたLive2D立ち絵の中から、ベイが片足を大きく上げた瞬間が再現されている。バランスを取りながら立っているポーズも素晴らしく、片方の手でグラスや瓶などを持っているなど、小物類も含めて丁寧に作り込まれている。

「勝利の女神：NIKKE エレグ」

こちらは現在監修中として展示されていた、FREEingより発売予定の1/4スケールフィギュア「勝利の女神：NIKKE エレグ」の原型だ。現時点での発売時期や価格は未定である。今回は、公式で描かれていたイラストをモチーフに再現されている。

大きなバストと露出度が高めのお腹周り、腰に付けた大きめのカバンなど、キャラクターの特徴もしっかりと捉えられており、肉々しいボディラインなど、原型の時点でも造形の素晴らしさが伝わってくる。今後どのように仕上がっていくのか楽しみだ。

「アズールレーン パーミャチ・メルクーリヤ バニーVer.」

FREEingより発売予定の1/4スケールフィギュア「アズールレーン パーミャチ・メルクーリヤ バニーVer.」の原型が展示されていた。現在監修中で、発売時期や価格は未定だ。こちらは、「アズールレーン」に登場する「パーミャチ・メルクーリヤ」が、バニーの衣装に身を包んだ姿を再現したものだ。

大きな口を開けてニッコリとほほ笑みながら、手で小さくハートマークを作っているポーズもかわいらしい。網タイツ部分はリアルな素材になっており、こちらも違和感なく馴染んでいる。うさ耳部分を含めると全高は500mm以上となっており、部屋に飾っておいてもかなり目立ちそうだ。

「アズールレーン ニュージャージー 交流宿舎Ver.」

発売時期や価格は未定だが、FREEingより発売予定の1/3スケールフィギュア「アズールレーン ニュージャージー 交流宿舎Ver.」のデコマスが展示されていた。現在は監修中ということだが、このまま発売されてもおかしくないレベルの出来映えである。

青く長い髪と白い素肌のコントラストが美しい。ストライプ柄のソックスなどもよく似合っている。手にはアイスを持っており、ゆっくりくつろいでいるような雰囲気が漂っているところも素晴らしい。角度を変えるたびに異なる魅力が見えてくるので、いつでも側に置いておきたくなるアイテムだ。

「To LOVEる-とらぶる- ダークネス 古手川 唯 バニーVer.」

FREEingより発売予定の1/3スケールフィギュア「To LOVEる-とらぶる- ダークネス 古手川 唯 バニーVer.」がデコマスで展示されていた。現在監修中となっており、発売時期や価格などは未定だ。バニーの衣装を身につけた古手川唯だが、見返り美人のように振り返ったポーズになっている。

美しいボディラインに、腰のあたりに付けられたうさぎの尻尾、そしてラインまで再現された網タイツ部分や光沢感のあるバニースーツなど、造形や彩色も素晴らしい仕上がりだ。振り返った瞬間を切り取ったかのように、長い髪にも躍動感のある動きが付けられている。

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