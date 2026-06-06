【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

6月6日と7日の2日間、東京・秋葉原にあるベルサール秋葉原で開催中のイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」。同会場の2Fで、「うる星やつら」や「バニースーツ プランニング」、「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」、「FAIRY TAIL」といったFREEingの新作フィギュアが展示されていた。こちらでは、その中から5つの作品をご紹介していく。

「うる星やつら ラム バニーVer.」

現時点での発売時期や価格は未定だが、FREEingの1/4スケールフィギュア「うる星やつら ラム バニーVer.」がデコマスで展示されていた。今回は、再アニメ化された2022年版のスタイルになっており、ラムが淡いピンク色のバニースーツを身につけた姿で再現されている。

独特な髪の色合いや、大きく開けた口元、そして興味深そうに何かを見つめる表情など、キャラクターの特徴もしっかり捉えられており、バニースーツの網タイツ部分もリアルな質感になっている。両手を大きく広げたポーズになっていることもあり、このまま空へ飛んで行きそうだ。

「バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング ストリングビキニVer.」

FREEingより発売予定の1/3スケールフィギュア「バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング ストリングビキニVer.」の原型が展示されていた。イラストレーターの高峰ナダレ氏が手掛けるオリジナル作品「バニースーツ プランニング」から、今回はソフィアがストリングビキニを身につけた姿で立体化されている。

やや前屈み気味になりながら、指でピースサインを作っているポーズも、どこか初々しく見える。頭頂部のアホ毛を含めて、複雑な形状をしたショートヘアもうまくまとめられているほか、豊満なバストなど、プロポーションの良さも含めて、見応えのある作品だ。

「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 初音ミク V4 CHINESE」

FREEingより、2027年3月に発売予定の1/3スケールフィギュア「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 初音ミク V4 CHINESE」のデコマスが展示されていた。価格は88,000円。今回は個別で飾られていたので、同社のエリアの中でも比較的見やすくなっていた。

やや内股気味に片足で立っている、こちらのミク。淡いブルーのツインテールが足元近くで大きく広がっているなど、キャラクターの特徴がよく表現されている。どこか未来感のあるブルーとブラックを基調にした衣装も、バーチャルアイドルらしい見た目だ。

「ユミアのアトリエ ユミア・リースフェルト バニーVer.」

現在監修中として、FREEingより発売予定の1/3スケールフィギュア「ユミアのアトリエ ユミア・リースフェルト バニーVer.」の原型が展示されていた。発売時期や価格は今のところ未定だ。若干前屈み気味のポーズだが、頭に付けたうさ耳部分を含めると600mm以上の全高となっており、なかなか迫力のあるサイズ感だ。

頭部のうさ耳の近くには、アホ毛が弧を描くように飛び出しているなど、ユミアの特徴はしっかりと押さえられている。指を口元に近づけ、もう片方の手を太ももの付け根あたりに添えているポーズも似合っている。首元のネクタイやつけ襟にも、細かい模様が付けられているなど、細部にまでこだわって作られているのがわかる。

「FAIRY TAIL ウェンディ バニーVer.」

FREEingより発売予定の1/4スケールフィギュア「FAIRY TAIL ウェンディ バニーVer.」が、デコマスで展示されていた。こちらの発売時期や価格は、現時点では未定だ。今回は、ウェンディがバニースーツを身につけた姿で再現されているが、これが妙に似合っている。

鮮やかな紺色の長い髪は、毛先にかけて躍動感のある動きが付けられている。艶やかな白いバニースーツは体に密着しており、スレンダーなボディラインがよく出ており、後ろで手を合わせて、振り返ってこちらを見つめているような姿もかわいらしい。

(C)高橋留美子・小学館／アニメ「うる星やつら」製作委員会

(C)高峰ナダレ

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(C)真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京