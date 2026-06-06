ラグビーリーグワンのプレーオフ決勝・神戸―東京ベイ戦が、7日にMUFG国立で行われる。

レギュラーシーズン1位でリーグワン初制覇を狙う神戸は、5日に神戸市内で調整。この日にメンバーも発表され、69―23で快勝した準決勝・東京SG戦と同じスタメン構成となった。

共同主将の日本代表SO李承信は「いい準備ができた。自信を持って臨みたい」と力強く語った。

「（チーム内で）今シーズン積み重ねてきた神戸のラグビーをどれだけ出せるか、という話をした。特別なことをするのではなく、自分たちのフェーズを重ねて、相手よりもハードワークする。自分たちのラグビーにどれだけフォーカスしながらやっていくか、という話をしました」

かつて日本選手権7連覇も成し遂げた西の名門は、18―19年度のトップリーグで優勝。だが、リーグワン初年度は7位、続く22―23年度シーズンは9位に沈んだ。その状況下で、23―24年度シーズンから指揮を執ったのがデイブ・レニーHCだった。

妥協を許さない指揮官の下、まずはフィットネスの改善に着手。戦い方でも細やかな役割やシステムが落とし込まれてきた。「細かいところを区切って、そういうドリルを毎日毎日積み重ねて、練習の最後に行う15対15でどれだけ反映できるか。それを繰り返してきました」と李は言う。就任1季目は5位。2季目となった昨季に3位となり、3季目の今季はレギュラーシーズンを1位で終えた。

再構築されたアタッキングラグビーで、今季はレギュラーシーズンでリーグワン史上最多の750得点を記録した。その指揮官は今季限りで退任し、シーズン終了後にニュージーランド代表HCに就任する。花道を飾るべく、アタックをリードする背番号10は「3シーズンを通してベストな試合、ベストなチームを見せたい」と言葉に力を込めた。