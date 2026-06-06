【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

グッドスマイルカンパニーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、フィギュアシリーズ「POP UP PARADE」の製品を発表した。

「ベルセルク」よりガッツ[狂戦士の甲冑-正気-]、グリフィス[光の鷹]が登場。「キューティーハニーNova」よりキューティーハニー、「NEW パンティ＆ストッキング with ガーターベルト」よりポリエステルやポリウレタンなども展示されている。

また「トリッカル・もちもちほっペ大作戦」より、ｽﾋﾟｷのフィギュア化も発表された。

【「ベルセルク」よりガッツ[狂戦士の甲冑-正気-]】【「ベルセルク」よりグリフィス[光の鷹]】【「キューティーハニーNova」よりキューティーハニー】【「NEW パンティ＆ストッキング with ガーターベルト」よりポリエステル／ポリウレタン】【TVアニメ「家庭教師ヒットマンREBORN!」より沢田綱吉＆リボーン】【「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりユズ（メイド）／ミドリ（メイド）】【「Mouthwashing」よりカーリー】【「トリッカル・もちもちほっペ大作戦」よりｽﾋﾟｷ】

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