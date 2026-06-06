【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

「ブルーアーカイブ」関連フィギュアが数多く展示されていたのも、「グッドスマイルフェス 2026 東京」の見どころのひとつだ。会場2Fには、グッドスマイルアーツ上海やMiyuki、Yostarなど各メーカーの新作が並べられていた。今回は、その中から注目のフィギュアをピックアップしてご紹介する。

ブルーアーカイブ セイア(水着)

グッドスマイルアーツ上海より発売予定のフィギュア「ブルーアーカイブ セイア(水着)」が、原型で展示されていた。こちらは現在監修中となっており、発売時期や価格は未定だ。今回は、水着姿のセイアをモチーフに立体化したもので、大きめのパーカーを羽織り、サングラスに手を添えたポーズが再現されている。

頭に被ったキャップやふわりと広がるロングヘアなど、セイアらしい特徴もしっかりと盛り込まれている。体のラインに合わせて密着した水着と、ゆったりと羽織ったパーカーとのギャップも面白い。これから彩色が施され、どのように仕上がっていくのか楽しみだ。

ブルーアーカイブ セイア

こちらもグッドスマイルアーツ上海より発売予定のフィギュア「ブルーアーカイブ セイア」で、今回の会場ではデコマスが展示されていた。発売時期や価格は未定。今回は、セイアが白を基調とした衣装に身を包み、頭や腕に小鳥を乗せた姿が立体化されている。

セイアの優しく微笑む表情や、淡い色合いでまとめられた髪の毛、耳飾りなども丁寧に再現されている。衣装に施された細かな装飾や袖部分のリボンなども見どころとなっており、清楚で落ち着いたセイアの雰囲気が見事に表現された仕上がりだ。

ブルーアーカイブ リオ

グッドスマイルアーツ上海より発売予定のフィギュア「ブルーアーカイブ リオ」が、デコマスで展示されていた。発売時期や価格は未定。今回は、ミレニアムサイエンススクールの生徒会長らしい黒いスーツ姿で立体化されており、タブレット端末を抱えながらこちらを見据える姿が印象的だ。

赤い瞳や長く伸びた黒髪、頭上に浮かぶヘイローなど、リオの特徴を忠実に再現。引き締まったスーツのシルエットに加え、スラリと伸びた脚線美も目を引くポイントとなっている。全体的に、冷静沈着なリオらしい雰囲気が見事に表現された作品だ。

ブルーアーカイブ キサキ

Miyukiより発売予定の1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ キサキ」が、原型で展示されていた。今のところ発売時期や価格は未定だ。今回は、公式のイラストでもおなじみのチャイナドレス風衣装の上からロングコートを羽織ったスタイルで再現されている。

流れるような前髪や花飾りをあしらった髪型、頭上のヘイローなども丁寧に再現されており、キサキらしい気品のある雰囲気が伝わってくる。また、肩を大胆に露出した衣装やしなやかなボディラインも見どころだ。これから彩色が施されることで、どのような見た目に仕上がっていくのか期待したい。

ブルーアーカイブ チナツ

Yostarより、2027年5月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ チナツ」がデコマスで展示されていた。すでに予約も開始されており、価格は24,800円だ。こちらは、風紀委員会の救護担当であるチナツを、公式イラストをモチーフに立体化したものである。

チナツの特徴である眼鏡や赤いヘイロー、大きな救急バッグなども忠実に再現。柔らかくまとめられたツインテールや少し困ったような表情も丁寧に造形されている。手にした銃や背負った大型の救急バッグなどもしっかりと作り込まれており、チナツの魅力が余すことなく表現されている。

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