peco、粉チーズブロッコリーにかぼちゃのバター焼き…品数豊富な手作り弁当に反響「アイデアすごい」「彩り豊かで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】タレントのpecoが6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳ママタレ「アイデアすごい」品数豊富な手作り弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。海苔が巻いてある三角おにぎりと「昨日の夜作っておいた 昨日のわたしありがとう」とコメントを添えたささみの塩昆布とマヨネーズの炒めもの、粉チーズブロッコリー、かぼちゃのバター焼き、ネギ入りのたまごやきといったおかずを綺麗に敷き詰め、彩り鮮やかな弁当を披露している。
この投稿には「アイデアすごい」「愛情たっぷりのお弁当」「彩り豊かで美味しそう」「pecoちゃんのセンスが光ってる」「栄養満点で、息子さん幸せだろうなぁ」「真似したいおかずばかり」「盛り付けも綺麗で素晴らしいです」「こんなお弁当作れるママ素敵」などと話題となっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「アイデアすごい」品数豊富な手作り弁当
◆peco「昨日のわたしありがとう」手作り弁当公開
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。海苔が巻いてある三角おにぎりと「昨日の夜作っておいた 昨日のわたしありがとう」とコメントを添えたささみの塩昆布とマヨネーズの炒めもの、粉チーズブロッコリー、かぼちゃのバター焼き、ネギ入りのたまごやきといったおかずを綺麗に敷き詰め、彩り鮮やかな弁当を披露している。
◆pecoの投稿に反響
この投稿には「アイデアすごい」「愛情たっぷりのお弁当」「彩り豊かで美味しそう」「pecoちゃんのセンスが光ってる」「栄養満点で、息子さん幸せだろうなぁ」「真似したいおかずばかり」「盛り付けも綺麗で素晴らしいです」「こんなお弁当作れるママ素敵」などと話題となっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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