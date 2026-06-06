【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

Wonderful Worksは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、各種新作スケールフィギュアを発表した。

VTuberユニット「Weather Planet」より、雨海ルカと天晴ひなたのフィギュアが登場。いずれも監修中の製品となり、発売時期や価格は未定となっている。

また「超かぐや姫！」より、ヤチヨや彩葉、かぐやがコラボライブ Ver.でフィギュア化決定。そのほか「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりワカモ（水着） メモリアルロビーVer.、「Melterna Girl」よりメタ子なども展示されている。

【「Weather Planet」より雨海ルカ／天晴ひなた】【「超かぐや姫！」よりヤチヨ コラボライブ Ver.／彩葉 コラボライブ Ver.／かぐや コラボライブ Ver.】【「超かぐや姫！」よりかぐや】【「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりワカモ（水着） メモリアルロビーVer.】【「Melterna Girl」よりメタ子】

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