【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

6月6日と7日の2日間、東京・秋葉原にあるベルサール秋葉原で開催中のイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」。同会場の2Fで、「ドールズフロントライン」や「アズールレーン」、「ブルーアーカイブ」など、ファット・カンパニーの新作フィギュアが展示されていた。ここでは、会場で目を引いた5点を紹介していく。

「ドールズフロントライン PA-15(1/4) 蠱惑な千鳥草 重症Ver.」

発売時期や価格は未定だが、ファット・カンパニーから発売予定の1/4スケールフィギュア「ドールズフロントライン PA-15(1/4) 蠱惑な千鳥草 重症Ver.」が原型で展示されていた。今回はしゃがんだポーズでありながら、存在感のある仕上がりだ。

原型のすぐ近くには、以前発売された「PA-15 ～蠱惑な千鳥草～」も展示されており、並べて見るとそのままスケールアップしたような印象を受ける。少し大きめのフィギュアが欲しいと思っていた人は、今後の続報にも注目しよう。

「ドールズフロントライン PA-15 金の牛ビキニVer.＆ドールズフロントライン2 ニキータ」

ドールズフロントライン関連のフィギュアが2体並べて飾られていたので、こちらではまとめてご紹介する。

神々しさすら感じさせる金色のビキニを身にまとったのが「ドールズフロントライン PA-15 金の牛ビキニVer.」だ。PA-15らしい、鮮やかな色の髪やスレンダーなボディに加えて、派手な衣装がひときわ存在感を放っている。

一方の「ドールズフロントライン2 ニキータ」は、がっちりとした制服風の衣装ながら、体に密着したシルエットが印象的だ。少しすましたような表情をしているところが、クールで美しい。ちなみに、どちらのアイテムも今のところ発売時期や価格は未定だ。

「アズールレーン 長門 御狐の緑系」

【ドールズフロントライン PA-15 金の牛ビキニVer.】【ドールズフロントライン2 ニキータ】

ファット・カンパニーから発売予定のフィギュア「アズールレーン 長門 御狐の緑系」が、デコマスで展示されていた。こちらは「アズールレーン」で実装されている着せ替え衣装「御狐の緑系」をモチーフに立体化したものだ。桜をあしらった衣装や愛らしいポーズまで、イラストの雰囲気が丁寧に落とし込まれている。

長門本体の造形も見どころだが、フィギュアらしいアレンジもいくつか加えられている。特に目を引くのが、2体の饅頭だ。こちらはオリジナルのイラストにも登場していたが、より長門の近くに寄り添ったような姿になっている。

「ブルーアーカイブ レイサ（マジカル）」

ファット・カンパニーから発売予定のフィギュア「ブルーアーカイブ レイサ（マジカル）」が、原型で展示されていた。こちらは現在監修中となっており、今後外観や仕様などが変更される場合もある。また、現時点では発売時期や価格は未定だ。

レイサの特徴でもある、くるくると巻かれたツインテールや星形の髪飾り、大きなリボンが付いた衣装など、彼女らしい要素も丁寧に造形されている。この原型の時点でも、十分すぎるほど可愛らしさが伝わってくる仕上がりだ。

「ブルーアーカイブ シロコ」

ファット・カンパニーから発売予定のフィギュア「ブルーアーカイブ シロコ」が、デコマスで展示されていた。現時点で発売時期や価格は未定だ。公式立ち絵の雰囲気そのままに立体化されている。制服姿で大きなカバンを肩にかけながら、片手にアサルトライフルを持っている姿もよく似合っている。

青いマフラーやカバンに付けられた小物、制服のボタンなど、細かな部分まで丁寧に作り込まれている。銀色の髪に、青いグラデーションが掛かった大きな瞳、きゅっと閉じた口元など、こちらもシロコの特徴を見事に捉えている。

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