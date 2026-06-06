◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に中５日で先発する。メジャー移籍後初の３連勝と今季４勝目を狙う右腕に対し、ロバーツ監督が試合前会見で大きな期待を口にした。

最近の登板で見せている好調ぶりを受け、６回や７回の局面が朗希の自信を試す機会になるかと聞かれると、「彼の見え方や球の走り、キレ次第だね。彼にはもっと厳しい局面を任せるに値すると感じたいし、試合展開を見極め、後ろに誰が控えているかを把握しながら進める。ただ、彼はより長いイニングを任される資格を持ちつつあるし、当然そうあるべきだと思う」と語った。

朗希は５月３０日（同３１日）の本拠地・フィリーズ戦では６回途中３安打１失点の好投を見せ、今季最速となる１００・４マイル（約１６１・６キロ）を計測。しかし、救援左腕スコットが逆転を許して４勝目がスルリと逃げていた

同じロサンゼルス都市圏を本拠地とする球団同士の「フリーウェー・シリーズ」は今季２度目の登板となる朗希。５月１７日（同１８日）の敵地登板では７回４安打１失点と圧倒し、白星を手にしていた。