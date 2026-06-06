女優の網浜直子（57）が6日、自身のインスタグラムで離婚を発表した。

網浜は文書を投稿。「日頃より応援してくださっているファンの皆様 お世話になっております関係者の皆様 いつもありがとうございます」と切り出し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度 離婚いたしました事をご報告させていただきます」と離婚を報告した。

「円満離婚ですので、どうぞご理解のほどよろしくお願い致します」と続け、「これからの人生も誠実に 一歩一歩大切に歩みを進めてまいりたいと思います」とつづった。

「何卒、これからも温かく 見守っていただけましたら幸いです」と締めくくった。

網浜は1998年、タレントの松山三四朗と結婚。2001年に第1子となる長男、2002年に第2子となる次男を出産した。夫の単身移住や国政挑戦、女性問題などに振り回されながらも、2023年10月には17年ぶりに女優活動を再開させた。また、24年11月末に長年所属した事務所から退所を発表した。

長男・七伎（なおき）さんは24年月に慶大を卒業。次男の崚馬さんは慶大在学中の22年に「ミスターSFCコンテスト」グランプリを獲得。現在はYouTuberとして活動している。

松山は22年夏の参院選長野選挙区で出馬し、落選。当時、女性問題が報じられたこともあった。網浜も以前、テレビに出演した際、長野に拠点を移して働く夫との関係について「夫婦関係的にはずいぶん前から“心ここにあらず”みたいな状態」とも明かしていた。