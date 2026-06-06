〈今日からできる〉情報過多時代の「必須スキル」…効率化・取捨選択・学びを押し進めるAI活用法３選

「情報の氾濫」が問題視される現代、AIは心強い味方になる。AI活用コミュニティを運営する谷口恵子氏は、AIをうまく使って情報を整理し、効率的に学びを得ている。

【画像】『最小のインプットで最大の結果を出す ずるい勉強法』

「情報過多時代を生きるビジネスマンに必須スキル」とまで谷口氏が言いきるAIの３つの活用法について、『最小のインプットで最大の結果を出す ずるい勉強法』（かんき出版）より一部抜粋、再構成してお届けする。

供給過大な情報をAIは「情報源つき」でまとめてくれる

今の時代、情報は無限にあります。SNS、ニュース、専門記事、動画、書籍……あらゆる分野で「知識の洪水」が起きています。その一方で、多くの大人がこんな悩みを抱えています。





・どの情報が正しいかわからない・情報を探すだけで１時間経ってしまう・調べ物で疲れて本題までたどり着かない・同じテーマでも、出る情報が全部違う・ニュースが多すぎて整理できないつまり「信用すべき情報を探すコスト」が高すぎるのです。そんな現代の学びの救世主が、「情報源つきで情報をまとめてくれるAI」です。

情報ソースが確認できるAIはとても便利なだけでなく、大人の学びを助けてくれる必須アイテムになります。その理由は３つ。

①情報のファクトチェックが一瞬でできる

インターネットはとても便利ですが、誤情報・古い情報・解釈が偏った情報があふれています。特にSNSでは、勢いで広まった「それっぽい情報」が事実のように扱われてしまうことも多々あります。



しかしAIを賢く使えば、論文や統計、公的機関のデータなどの一次情報といった、信頼できる情報源をもとに回答してくれます。さらに、情報源つきで答えさせることも可能です。



これにより、「得られる情報の質」が自動的に底上げされます。しかも「正しさ」を自分で一から検証する必要がないので、格段に楽になります。上手なAI活用で、正しい情報を見抜き、効率よくインプットすることができます。

②情報探索の時間が驚くほど減る

大人が１日に使える学びの時間は限られています。なのに、調べているだけで30分、関連記事を渡り歩いて１時間……これでは本題にたどり着く前に疲れてしまいます。

AIを使えば、



・この分野の入門、まとめを教えて

・○○の最新動向を３つに絞って教えて

・○○についての重要な論文を５つ選んで内容をまとめて



など、必要な情報が「最短ルートで」手に入ります。情報収集の効率が10倍になるといっても過言ではありません。



そこで情報ソースも一緒に出してもらうと、一つひとつの情報を深掘りしたいときに、追加で情報を検索するのではなく、AIの回答結果から、情報ソースをたどっていくことができます。

③「記憶の定着」にも「深い理解」にも役立つ

たとえばあるニュースを読んで「なるほど」と思っても、背景や専門用語がわからないと記憶も理解も浅いままで、そのうち忘れてしまいます。でもAIに質問すれば、



・なぜこの問題が起きたのか？

・背景にはどんな仕組みがあるのか？

・専門用語の意味は？

・過去の事例との違いは？

・この分野の著名な研究者は誰？



これらが瞬時に深掘りできます。つまり、AIはインプットの「定着」と「深さ」の両方を補ってくれる存在なのです。

大人の学びでもっとも危険なのが、「二次情報だけでわかった気になること」。「記事→SNS→まとめ動画」、と流れていくうちに、元の情報が歪んでしまうことはよくあります。しかしAIをうまく活用すれば、ここを逆転できます。



・このデータの情報ソースを教えて

・○○について、信頼できる情報元のニュースだけを集めて

・この理論を最初に提唱した論文や記事を教えて



こうした質問だけで、「一次情報」へ一瞬でアクセスできます。これは大人の学びを「本質的な理解」へ導く最強のショートカットになります。



情報ソースが確認できるAIとしてはPerplexity（パープレキシティ）がおすすめです。また、論文などのエビデンスにもとづいた回答がほしいときはChatGPTの「Consensus(コンセンサス)」などの論文特化のGPTを使ってみてください。

AIは大人の学びを「軽く」する

AIはただ情報を集めるだけではありません。整理や構造化も超得意です。たとえば、



・このニュースを３つの要点にまとめて

・この本を初心者向けに要約して

・このテーマの論点を箇条書きで

・それぞれの立場を対比して

・長期トレンドを時系列で説明して



のように指示することで、AIは情報を「わかりやすい形」に変換してくれます。大人の学びに必要なのは、「情報量」より「理解のしやすさ」。AIは、あなたの「理解速度」を最大化してくれる存在です。AIを使うことで、



・間違った知識に引っ張られない

・誤情報に振り回されない

・ピンポイントで必要な情報だけ拾える

・最短で深い理解が得られる

・調べ物疲れがなくなる



つまり、大人の学びが軽くなるのです。これは単なる便利さ以上のものがあります。私はAI活用が情報過多の現代を生きるビジネスパーソンに必須スキルであると思っています。



AIを活用することで、情報のスクリーニングをしたり、思考の手伝いをしてもらうことができる。あなたの第二の脳になってくれるのです。

AIは「質問の積み重ね」で深い学びへ

AIが人間を超えようとしている今、「知識量」より「どんな質問を思いつくか」が重要になっています。

AIは、私たちの質問や指示の精度に応じて回答の質が変わる、ある意味「鏡のような存在」です。そして、今のところはまだ「人間のほうから語りかけること」がAIとの対話のトリガーになっています。



だからこそ、好奇心がAIの性能を引き出す鍵になるのです。好奇心があると、自然にAIを使いたくなります。AIへの質問や指示がどんどん思い浮かびます。



・どうしてこうなるの？

・他にどんな方法がある？

・これを簡単に言うと？

・実例は？

・私の仕事向けにアレンジすると？



こうした質問はすべて「好奇心」から生まれます。そしてAIは、その好奇心を即座に深い学びに変えてくれる。まさに「好奇心×AI＝学びの瞬間加速装置」です。



また、今の生成AIの真価は、「１回質問して終わり」ではなく、どんどん対話を続けられることにあります。好奇心があれば、AIの回答を読むたびに次の疑問が浮かびます。



・じゃあこのケースは？

・他の分野と比べるとどう？

・もっと難しい例も知りたい

・反対意見はある？

・図で説明するとどうなる？



こんなふうに質問が連鎖し、学びが横に広がり、縦に深まり、気づけば通常の何倍ものスピードで理解が進みます。



好奇心がある人ほど、AIとの対話を通して、「勝手に賢くなっていく」のです。

たとえば「最新のマーケティング手法とは？」とChatGPTに聞いてみると……。

このようにすぐに回答してくれます。



好奇心が弱い人は、返ってきた答えを読んで「なるほど」で終わってしまいます。一方で好奇心が強い人は、これらの回答を読んだ瞬間にさまざまな疑問が湧きます。たとえば次のようなもの。



・私のいる○○業界で最も効果が出やすいマーケティング手法はどれ？

・限られた予算でも成果が出る最新マーケティング施策は？

・AIを使ったパーソナライゼーションは、具体的にどこまで自動化できる？

・生成AIによるコンテンツ自動生成を始めるには、まず何をすべき？

・生成AIを使って、最短で高品質なコンテンツを作るワークフローは？



そして、AIに追加の質問をしてみると、すぐにまた回答を返してくれます。好奇心がある人の学びがAI活用で爆発的に伸びるのは、「AIに質問する→AIが答える→さらに疑問が湧く」という「無限ループ」が発生するからです。

これからの時代、好奇心で学ぶ人が伸び、好奇心とAIを組み合わせる人が最強になります。その先陣を切ってみませんか？



文／谷口恵子 写真／shutterstock

最小のインプットで最大の結果を出す ずるい勉強法

谷口恵子

2026/4/22

1,760円（税込）

280ページ

ISBN： 978-4761278687

「がんばっているのに成果が出ない」

そんな大人の学びに、終止符を。



本書は、

“好きなことだけ学び、最小の努力で最大の成果を出す”

という、一見「ずるい」けれど本質的に賢い学習法を解き明かした一冊です。



いざ勉強を始めてみたものの、

ゴールがあいまいなまま進めているため、成果が見えない。

インプットばかりで、何も残っていない気がする。

そんなモヤモヤを抱えたまま、気づけばフェードアウトしてしまう……

そんな経験は、多くの人にあるはずです。



実は、“正攻法”だけでは、仕事・キャリア・収入といった「成果」にはつながりません。

大人の学びに必要なのは「努力量」ではなく、

学び方そのもののアップデートが必要です。



本書では、次のシンプルな原則を軸に解説します。



・インプットは最小でいい

・学んだらすぐシェアする

・「半歩先の人」として発信する



つまり、

「学び → シェア → チャンス → 成果」

という流れを意図的に作り出すのです。



著者自身、特別な才能があったわけではありません。

好きなこと（ITスキル・英語）を学び、社内でシェアしただけで、

・上司や経営層から評価された

・幹部候補に抜擢された

・起業・独立につながった

・AI分野で5万人規模のコミュニティを運営できた

と、キャリアが大きく変化しました。



本書では

・自分にとっての「本当の成果」の見つけ方

・最小限のインプットで効率よく学ぶ方法

・学びを評価・チャンスに変えるアウトプット術

・「新しい肩書き」をつくる発信のコツ

・今日から実践できる具体的な行動ステップ

といったことが得られます。



努力ではなく「見せ方」と「使い方」で人生は変わる。

その具体的な方法をリアルな実例と共に紹介します。



【目次】

第1章 学んだだけで成果を出したつもり？

勉強法をいくら身につけても、デキる人にはなれない

東大卒でも失敗した「学びの落とし穴」とは？

学び方の違いに気づかない人は成果を出せない

「無駄な学びを一掃！」成果に直結する学びを選ぶコツ

アウトプットしないと学びは幻になる



第2章 「ズルいけど賢い学習法」であなたの人生が動きだす！

1年後のあなたが変わる！ 学びをギフトに変える技術

知識の独占は「孤独」を招き、知識の共有は「絆」を生む

「10割アウトプット」すると、たくさん学んでいる人に見える

「周りの人に直接伝える」から始めるハードルの低い「学びのシェア」

専門家になるな、半歩先の先輩になれ

誇張しない、カッコつけない「等身大のアウトプット」が好感を持たれる

「アウトプットするためにインプット」していい



第3章 あなたの人生を変える「学びのシェア」の魔法

チャンスを引き寄せる「学び→見える化→シェア→成果」の黄金ループ

社内での「学びのシェア」が上司の評価をアップさせる

社内勉強会で自分をアップグレードする方法

学んでいる過程を見せるだけでも周囲の評価は爆上がり

学びのシェアが素晴らしいコミュニティを生む



第4章 誰でも簡単に実践できる「学びのシェア」のコツ

成功者は実践している「学びのシェア」の秘密

すぐに行動に移せば学びの結果を肩書きにできる

「シェアのスピード」が成功のカギ

「FFBフォーマット」で伝わる発信を作る

日常の気づきや読書体験こそアウトプットの価値がある

「未来の自分」を先取りして発信しよう

「余白のある」アウトプットがリアクションを呼ぶ



第5章 学びを効率化するための最小のインプット術

コツコツ勉強が苦手な人こそ成功する！タニケイ式「ズルいインプット術」

目標達成から逆算する「最小限インプット」の設計

スマホだけでできる！3つの超効率インプット術

「1分サマリー法」で記憶を強化する

型にはまった学びは退屈、型を破る学びは楽しい

情報の取捨選択を鍛える「情報整理の技術」

「ミニ目標」を設定してインプットを小分けにする

小さな好奇心に火をつけて爆発させよう

行動につながるインプットを得る「5W1H分析」

情報ソースが確認できるAIを活用してインプットを効率化！



第6章 さらに、学んだ感動をシェアすると予想を上回る人生が手に入る

あなたが本当に得たい「成果」を自分軸で定義しよう

学びが成果につながった瞬間の喜びは人生を豊かにする

アウトプットすれば自己肯定感が高まる！

「やればできる」という自己効力感があなたの人生を輝かせる

「インフルエンサー」になるための第一歩はアウトプットから