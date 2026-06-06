ドリコム×マンガボックスが新コミックレーベル「DREボックス」始動　異世界ファンタジー特化で4カ月連続新作配信

株式会社ドリコムと株式会社マンガボックスが協業し、異世界・ファンタジー作品に特化した新コミックレーベル「DREボックス（読み：ドリボックス）」を6月6日に始動した。

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本レーベルは、マンガボックスが持つ編集力・媒体力と、ドリコムのIPプロデュース力を融合させた特化型コミックレーベル。DREノベルス（ライトノベル）を原作にコミカライズを展開し、アニメ化、海外展開、グッズ化までを見据えた一気通貫の作品プロデュースを行う。配信媒体はマンガアプリ「マンガボックス」およびWeb版「マンガボックス」。

マンガボックスはこれまで、累計170万部を突破した『俺の死亡フラグが留まるところを知らない』や、累計100万部を突破した『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』など、異世界系コミカライズ作品を多数手がけてきた。

ローンチ同日となる6月6日より、4カ月連続で新作ラインナップを配信開始する。第1弾は『宰相の器を持つ小役人の、辺境のんびりスローライフ ～出世できず左遷されたはずが、なぜか周りから頼られまくっています～』（漫画：杠葉こゆき、原作：あわむら赤光、キャラクター原案：TAPI岡）。7月18日には『追放された悪役令嬢は【錬金スキル】で華麗なるチート生活を満喫する』（漫画：KEITO、原作：朝月アサ、キャラクター原案：狂zip）、8月には『悪役令嬢はキャンピングカーで旅に出る ～愛猫と満喫するセルフ国外追放～』（漫画：沙、原作：ぷにちゃん、キャラクター原案：キャナリーヌ）、9月には『『自称・悪役令嬢』に殺されたラスボスのやり直し ～ぼっちな冷徹公女は、第二の人生でリア充を目指します～』（漫画：大和ユナ、ネーム構成：雨銛、原作：鷹目堂、キャラクター原案：眠介）が連載開始予定となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）