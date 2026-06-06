6日深夜放送のTBS系「バース・デイ」（深夜0・58）は、バレーボールSVリーグ名古屋とビーチバレーのトヨタ自動車で異例の“二刀流”に挑戦する水町泰杜（24）に密着した。

今年2月、神戸市で開催されたバレーボールSVリーグのオールスターゲームには、過去最多となる9300人の観客が詰めかけた。水町はファン投票で今大会最多となる10万票を獲得。その人気は国内に留まらず、昨年には日本代表にも初選出されるなど、今最も飛躍が期待される24歳だ。

しかし、水町にはもう一つの顔がある。それは砂の上で戦うビーチバレーボールだ。国内トップリーグのインドア選手とビーチバレー選手の二刀流は、バレーボール界史上初の挑戦。10月から5月まではインドア、5月から9月まではビーチと、1年の大半を試合に費やす「オフシーズンなし」の過酷な生活を送り続けている。

水町がこの険しい道を選んだ背景には、幼少期からの歩みがあった。小学1年生でバレーを始め、中学で県選抜のエース、高校は名門・鎮西で1年からエースとして全国制覇を果たすなど、まさにエリート街道を歩んできた。転機は中学3年の春、屋外でプレーする面白さに触れたことだった。その後、早稲田大学でビーチバレーと本格的な出会いを果たす。

二つの競技に魅了された水町は、大学卒業を前に「二刀流をやりたい」という驚きの決断を下す。前例のない要望に周囲を納得させるため、水町は「中途半端な“やりたい”じゃ動いてくれないと思ったので、そこがブレないようにしていた」と強い信念を持ち、その情熱が実った。二つのチームがタッグを組む形で史上初の二刀流選手が誕生した。

インドアとビーチは似て非なる競技。不安定な砂の上でのフットワークや、わずか2人でコートを守るための密な連携など、求められる技術は大きく異なる。二刀流3年目を迎えた今年、水町が最大目標に掲げるのは、9月に地元・愛知県で開催されるアジア大会への出場だ。インドアのシーズンを終えた直後、ペアの黒澤孝太と共に、限られた準備期間で日本代表選考会に挑んだ。果たして結果は…。