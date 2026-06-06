沼津ラクーンよしもと劇場、12周年特別興行開催 22組の芸人出演へ【公演概要＆出演者】
2014年7月にオープンした「沼津ラクーンよしもと劇場」が、今年7月に開館12周年を迎えるのを記念し、7月3日から3日間、さまざまな芸人が出演する「12周年特別興行」を開催する。
【画像】7月に豪華公演続々！マンゲキを支えたメンバーによる卒業公演【複数】
各日、寄席公演や企画イベントが行われる。さらに4日には劇場を飛び出し、「沼津ラクーンよしもと劇場12周年記念特別興行 沼津週末寄席スーパーアルティメット太鼓判ライブ〜極〜」を、沼津市民文化センター 小ホールで開催する。
また4日から沼津ラクーンよしもと劇場オリジナルピンバッジの販売を開始する。沼津ラクーンよしもと劇場と沼津市民文化センター 小ホール公演の会場で販売する。なお、数量限定。
チケットは5日からFANYチケットで販売中。
【公演概要】
■12周年特別興行（寄席）
期間：7月3日（金）〜7月5日（日）
会場：沼津ラクーンよしもと劇場
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月3日（金）開場14：30 開演14：45 終演15：45
＜出演＞トータルテンボス／ライス／ヘンダーソン／相席スタート／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月3日（金）開場16：15 開演16：30 終演17：30
＜出演＞トータルテンボス／ライス／ヘンダーソン／相席スタート／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月3日（金）開場18：00 開演18：15 終演19：15
＜出演＞トータルテンボス／ライス／ヘンダーソン／相席スタート／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月4日（土）開場11：45 開演12：00 終演13：00
＜出演＞ザ・パンチ／ツーナッカン／LLR／ガクテンソク／タナからイケダ／金属バット／タモンズ／ラフ次元／ななまがり
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月4日（土）開場13：45 開演14：00 終演15：00
＜出演＞ザ・パンチ／ツーナッカン／LLR／ガクテンソク／タナからイケダ／金属バット／タモンズ／ラフ次元／ななまがり
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月4日（土）開場15：45 開演16：00 終演17：00
＜出演＞ザ・パンチ／ツーナッカン／LLR／ガクテンソク／タナからイケダ／金属バット／タモンズ／ラフ次元／ななまがり
・【毎月5日はFANYの日！〜プレミアムメンバー感謝デー〜】 沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席
日程：7月5日（日）開場10：45 開演11：00 終演12：00
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／タモンズ／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ
・【毎月5日はFANYの日！〜プレミアムメンバー感謝デー〜】 沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席
日程：7月5日（日）開場12：45 開演13：00 終演14：00
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／タモンズ／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ
■12周年記念特別興行（企画）
期間：期間：7月3日（金）〜7月5日（日）
会場：沼津市民文化センター 小ホール（静岡県）、沼津ラクーンよしもと劇場
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年記念特別興行 沼津週末寄席スーパーアルティメット太鼓判ライブ〜極〜
日程：7月4日（土） 開場 19：00 開演 19：30
場所：沼津市民文化センター 小ホール（静岡県）
＜出演＞ザ・パンチ、ツーナッカン、ガクテンソク、タナからイケダ、LLR、ななまがり、タモンズ、金属バット、ラフ次元、他
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 スーパー沼ツーマン×3
日程：7月3日（金）開場19：45 開演20：00 終演21：10
場所：沼津ラクーンよしもと劇場
＜出演＞ヘンダーソン／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000 ほか
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津VS大宮〜静岡住みます芸人と太鼓判芸人と大宮セブンのバチバチ5番勝負〜
日程：7月5日（日）開場14：45 開演15：00 終演16：00
場所：沼津ラクーンよしもと劇場
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津VS大宮〜ラクーン最狂芸人決定戦〜
7月5日（日）開場16：45 開演17：00 終演18：00
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ
【画像】7月に豪華公演続々！マンゲキを支えたメンバーによる卒業公演【複数】
各日、寄席公演や企画イベントが行われる。さらに4日には劇場を飛び出し、「沼津ラクーンよしもと劇場12周年記念特別興行 沼津週末寄席スーパーアルティメット太鼓判ライブ〜極〜」を、沼津市民文化センター 小ホールで開催する。
チケットは5日からFANYチケットで販売中。
【公演概要】
■12周年特別興行（寄席）
期間：7月3日（金）〜7月5日（日）
会場：沼津ラクーンよしもと劇場
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月3日（金）開場14：30 開演14：45 終演15：45
＜出演＞トータルテンボス／ライス／ヘンダーソン／相席スタート／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月3日（金）開場16：15 開演16：30 終演17：30
＜出演＞トータルテンボス／ライス／ヘンダーソン／相席スタート／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月3日（金）開場18：00 開演18：15 終演19：15
＜出演＞トータルテンボス／ライス／ヘンダーソン／相席スタート／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月4日（土）開場11：45 開演12：00 終演13：00
＜出演＞ザ・パンチ／ツーナッカン／LLR／ガクテンソク／タナからイケダ／金属バット／タモンズ／ラフ次元／ななまがり
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月4日（土）開場13：45 開演14：00 終演15：00
＜出演＞ザ・パンチ／ツーナッカン／LLR／ガクテンソク／タナからイケダ／金属バット／タモンズ／ラフ次元／ななまがり
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月4日（土）開場15：45 開演16：00 終演17：00
＜出演＞ザ・パンチ／ツーナッカン／LLR／ガクテンソク／タナからイケダ／金属バット／タモンズ／ラフ次元／ななまがり
・【毎月5日はFANYの日！〜プレミアムメンバー感謝デー〜】 沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席
日程：7月5日（日）開場10：45 開演11：00 終演12：00
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／タモンズ／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ
・【毎月5日はFANYの日！〜プレミアムメンバー感謝デー〜】 沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津ラクーンよしもと寄席
日程：7月5日（日）開場12：45 開演13：00 終演14：00
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／タモンズ／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ
■12周年記念特別興行（企画）
期間：期間：7月3日（金）〜7月5日（日）
会場：沼津市民文化センター 小ホール（静岡県）、沼津ラクーンよしもと劇場
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年記念特別興行 沼津週末寄席スーパーアルティメット太鼓判ライブ〜極〜
日程：7月4日（土） 開場 19：00 開演 19：30
場所：沼津市民文化センター 小ホール（静岡県）
＜出演＞ザ・パンチ、ツーナッカン、ガクテンソク、タナからイケダ、LLR、ななまがり、タモンズ、金属バット、ラフ次元、他
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 スーパー沼ツーマン×3
日程：7月3日（金）開場19：45 開演20：00 終演21：10
場所：沼津ラクーンよしもと劇場
＜出演＞ヘンダーソン／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000 ほか
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津VS大宮〜静岡住みます芸人と太鼓判芸人と大宮セブンのバチバチ5番勝負〜
日程：7月5日（日）開場14：45 開演15：00 終演16：00
場所：沼津ラクーンよしもと劇場
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ
・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行 沼津VS大宮〜ラクーン最狂芸人決定戦〜
7月5日（日）開場16：45 開演17：00 終演18：00
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ