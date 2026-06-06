「沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行」

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　2014年7月にオープンした「沼津ラクーンよしもと劇場」が、今年7月に開館12周年を迎えるのを記念し、7月3日から3日間、さまざまな芸人が出演する「12周年特別興行」を開催する。

【画像】7月に豪華公演続々！マンゲキを支えたメンバーによる卒業公演【複数】

　各日、寄席公演や企画イベントが行われる。さらに4日には劇場を飛び出し、「沼津ラクーンよしもと劇場12周年記念特別興行　沼津週末寄席スーパーアルティメット太鼓判ライブ〜極〜」を、沼津市民文化センター 小ホールで開催する。

　また4日から沼津ラクーンよしもと劇場オリジナルピンバッジの販売を開始する。沼津ラクーンよしもと劇場と沼津市民文化センター 小ホール公演の会場で販売する。なお、数量限定。

　チケットは5日からFANYチケットで販売中。

【公演概要】
■12周年特別興行（寄席）
期間：7月3日（金）〜7月5日（日）
会場：沼津ラクーンよしもと劇場

・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行　沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月3日（金）開場14：30　開演14：45　終演15：45
＜出演＞トータルテンボス／ライス／ヘンダーソン／相席スタート／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000

・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行　沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月3日（金）開場16：15　開演16：30　終演17：30
＜出演＞トータルテンボス／ライス／ヘンダーソン／相席スタート／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000

・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行　沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月3日（金）開場18：00　開演18：15　終演19：15
＜出演＞トータルテンボス／ライス／ヘンダーソン／相席スタート／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000

・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行　沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月4日（土）開場11：45　開演12：00　終演13：00
＜出演＞ザ・パンチ／ツーナッカン／LLR／ガクテンソク／タナからイケダ／金属バット／タモンズ／ラフ次元／ななまがり

・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行　沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月4日（土）開場13：45　開演14：00　終演15：00
＜出演＞ザ・パンチ／ツーナッカン／LLR／ガクテンソク／タナからイケダ／金属バット／タモンズ／ラフ次元／ななまがり

・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行　沼津ラクーンよしもと寄席DX
日程：7月4日（土）開場15：45　開演16：00　終演17：00
＜出演＞ザ・パンチ／ツーナッカン／LLR／ガクテンソク／タナからイケダ／金属バット／タモンズ／ラフ次元／ななまがり

・【毎月5日はFANYの日！〜プレミアムメンバー感謝デー〜】　沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行　沼津ラクーンよしもと寄席
日程：7月5日（日）開場10：45　開演11：00　終演12：00
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／タモンズ／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ

・【毎月5日はFANYの日！〜プレミアムメンバー感謝デー〜】　沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行　沼津ラクーンよしもと寄席
日程：7月5日（日）開場12：45　開演13：00　終演14：00
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／タモンズ／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ

■12周年記念特別興行（企画）
期間：期間：7月3日（金）〜7月5日（日）
会場：沼津市民文化センター　小ホール（静岡県）、沼津ラクーンよしもと劇場

・沼津ラクーンよしもと劇場12周年記念特別興行　沼津週末寄席スーパーアルティメット太鼓判ライブ〜極〜
日程：7月4日（土） 開場 19：00 開演 19：30
場所：沼津市民文化センター　小ホール（静岡県）
＜出演＞ザ・パンチ、ツーナッカン、ガクテンソク、タナからイケダ、LLR、ななまがり、タモンズ、金属バット、ラフ次元、他

・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行　スーパー沼ツーマン×3
日程：7月3日（金）開場19：45　開演20：00　終演21：10
場所：沼津ラクーンよしもと劇場
＜出演＞ヘンダーソン／ちょんまげラーメン／マユリカ／オズワルド／ヨネダ2000　ほか

・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行　沼津VS大宮〜静岡住みます芸人と太鼓判芸人と大宮セブンのバチバチ5番勝負〜
日程：7月5日（日）開場14：45　開演15：00　終演16：00
場所：沼津ラクーンよしもと劇場
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ

・沼津ラクーンよしもと劇場12周年特別興行　沼津VS大宮〜ラクーン最狂芸人決定戦〜
7月5日（日）開場16：45　開演17：00　終演18：00
＜出演＞ツーナッカン／LLR／マヂカルラブリー／GAG／すゑひろがりず／さこリッチ／ぬまんづ