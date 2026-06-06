“STU48へ復帰”甲斐心愛、自身最大に攻めたドキッとするカット収録 タイトルはズバリ「おかえり太陽」
STU48の甲斐心愛が、7月1日に発売する2nd写真集のタイトルが『おかえり太陽』に決定し、あわせて表紙カットが公開された。
【写真】表紙カット解禁！『甲斐心愛2nd写真集 おかえり太陽』
タイトルは、2024年6月からKLP48へ移籍し、2026年2月まで活動した甲斐が、同年3月にSTU48へ復帰したタイミングにちなみ名付けられたもの。古巣への帰還を象徴するようなタイトルとなっており、表紙には“瀬戸内の元気印”らしい明るい笑顔と、太陽のような輝きを感じさせるカットが採用された。
撮影はタイ・バンコクとプーケットで実施。南国の開放感あふれるロケーションの中、これまでのグラビアでは見せたことのない大胆な表情や、大人びた姿にも挑戦した。元気いっぱいの笑顔から成長した一面まで、“今の甲斐心愛”を余すことなく収録した内容となっている。
甲斐は表紙について「タイでの撮影は4日間すべて晴れてくれて、その中でも一番太陽が出ていた日にバンコクの駅前で撮影した写真が表紙に選ばれました。心愛らしい写真じゃないかなって思います」とコメントした。
またタイトルについては、「マレーシアからSTU48に帰ってきたタイミングでの発売ということもあって、今の私にピッタリな素敵なタイトルを秋元先生につけていただきました」と説明。「今まで何十回も『ただいま』って言ってきましたが、何百回でも言いたいです。そして、みなさんの太陽になりたいです！」と笑顔で語った。
さらに完成した写真集について、「1st写真集を見てからチェックしたら全然違いました。この2年間で大人になったし、海外ロケということもあって自然なリアクションや表情の幅も大きくなったと思います」と成長を実感。「1ページめくるごとにドキドキするし見入ってしまって、皆さんもきっと見るのに時間がかかっちゃうと思います！」と自信をのぞかせた。
2017年にSTU48の1期生として活動を開始した甲斐。グループ加入から約9年、海外グループでの経験も経て成長した姿を収めた『おかえり太陽』は、新たなスタートを切った甲斐の現在地を映し出す1冊となりそうだ。
■甲斐心愛コメント
今回タイでの撮影は4日間見事に全日程晴れてくれて、その中でも一番の太陽が出てた日にバンコクの駅の前で撮影した写真が表紙に選ばれました。心愛らしい写真じゃないかなって思います！
私がマレーシア（KLP48）からSTU48に帰ってきたタイミングでの発売ということもあって、今の私にピッタリな素敵なタイトルを秋元先生につけていただきました。今まで何十回も「ただいま」って言ってきましたが、何百回でも言いたいです。そして、みなさんの太陽になりたいです！
写真集の中身を初めてチェックをする直前に、自分の1st写真集を見てから行きました。比べてみるとやっぱり全然違って、この2年間で大人になったし、ロケーションも海外ということでいつも以上に自然なリアクションをしていたり、表情の変化の幅も大きいなって。実は撮影チームが1st写真集と同じスタッフさんだったこともあって、1st写真集の撮影を知っているからこそ、変化のある2nd写真集になったと思います。1ページめくるごとにドキドキするし見入ってしまって、皆さんもきっと見るのに時間かかっちゃうと思います！
【写真】表紙カット解禁！『甲斐心愛2nd写真集 おかえり太陽』
タイトルは、2024年6月からKLP48へ移籍し、2026年2月まで活動した甲斐が、同年3月にSTU48へ復帰したタイミングにちなみ名付けられたもの。古巣への帰還を象徴するようなタイトルとなっており、表紙には“瀬戸内の元気印”らしい明るい笑顔と、太陽のような輝きを感じさせるカットが採用された。
甲斐は表紙について「タイでの撮影は4日間すべて晴れてくれて、その中でも一番太陽が出ていた日にバンコクの駅前で撮影した写真が表紙に選ばれました。心愛らしい写真じゃないかなって思います」とコメントした。
またタイトルについては、「マレーシアからSTU48に帰ってきたタイミングでの発売ということもあって、今の私にピッタリな素敵なタイトルを秋元先生につけていただきました」と説明。「今まで何十回も『ただいま』って言ってきましたが、何百回でも言いたいです。そして、みなさんの太陽になりたいです！」と笑顔で語った。
さらに完成した写真集について、「1st写真集を見てからチェックしたら全然違いました。この2年間で大人になったし、海外ロケということもあって自然なリアクションや表情の幅も大きくなったと思います」と成長を実感。「1ページめくるごとにドキドキするし見入ってしまって、皆さんもきっと見るのに時間がかかっちゃうと思います！」と自信をのぞかせた。
2017年にSTU48の1期生として活動を開始した甲斐。グループ加入から約9年、海外グループでの経験も経て成長した姿を収めた『おかえり太陽』は、新たなスタートを切った甲斐の現在地を映し出す1冊となりそうだ。
■甲斐心愛コメント
今回タイでの撮影は4日間見事に全日程晴れてくれて、その中でも一番の太陽が出てた日にバンコクの駅の前で撮影した写真が表紙に選ばれました。心愛らしい写真じゃないかなって思います！
私がマレーシア（KLP48）からSTU48に帰ってきたタイミングでの発売ということもあって、今の私にピッタリな素敵なタイトルを秋元先生につけていただきました。今まで何十回も「ただいま」って言ってきましたが、何百回でも言いたいです。そして、みなさんの太陽になりたいです！
写真集の中身を初めてチェックをする直前に、自分の1st写真集を見てから行きました。比べてみるとやっぱり全然違って、この2年間で大人になったし、ロケーションも海外ということでいつも以上に自然なリアクションをしていたり、表情の変化の幅も大きいなって。実は撮影チームが1st写真集と同じスタッフさんだったこともあって、1st写真集の撮影を知っているからこそ、変化のある2nd写真集になったと思います。1ページめくるごとにドキドキするし見入ってしまって、皆さんもきっと見るのに時間かかっちゃうと思います！