Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージC卓が6月5日に行われ、第1試合で緊迫した心理戦が展開された。東4局1本場、トップ目を走る奥村知美（協会）を襲った、まさかの“4枚目のドラ”を巡るドラマに多くの視聴者が息をのんだ。

【映像】痛恨のドラ放銃に悔しそうな奥村の表情

場面は東4局1本場。奥村は3万9400点持ちのトップ目として、さらなるリードを築くべく局に臨んでいた。配牌にはドラの1索が暗刻で組み込まれており、ライバルを一気に突き放すチャンスが到来。自風である北が対子になったことで、北・ドラ3の満貫も狙いつつ、周囲の動向を慎重に見極めながら手を進めていった。

しかし、なかなかテンパイにたどり着けない。すると12巡目、親番の小川光（RMU）から先制リーチが打たれた。その直後、塩澤彰大（最高位戦）が急所となるカン六万を引き入れてテンパイを果たす。塩澤は平和・赤2の1・4索待ち。山に残されたアガリ牌はわずか1枚で、その残る1枚こそがドラの1索という状況だった。ここで塩澤はダマテンに構える。

この張り詰めた局面で、奥村が引き寄せたのは、なんと4枚目となるドラの1索だった。手の中に留めるか、あるいは暗カンを選択すれば放銃を回避できた場面。しかし、リーチをかけている親の小川の河にはすでに4索が切られており、1索はドラとはいえ筋に当たるため、比較的切りやすそうに見える状況でもあった。

奥村は熟考の末、1索をツモ切り。これがダマテンで潜んでいた塩澤に捕まった。平和・赤2・ドラの8000点（＋300点、供託1000点）という手痛い放銃。まさか自身で4枚目のドラを呼び込み、それを放銃することになるとは予期していなかった奥村は、痛恨の表情を浮かべた。

この劇的な展開に、ファンからは「うわあ」「これは悔しい」「しかも高い」といった驚きと落胆の声が殺到。また、奥村が見せた悔しげなリアクションに対しても「いい顔してるなあ」といったコメントが寄せられた。トップ目から一転して手痛い失点を喫した奥村の動揺と、静かに罠を張った塩澤の執念が交錯する一局となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

