25Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡È£Ç¡É¥°¥é¥É¥ë¡Ö¤³¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¡×¿§Çò¥Ð¥¹¥È¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¸ø³«
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëüâÌî¿¿±û¡Ê22¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
üâÌî¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀÖ¿åÃå¤Ï¥Þ¥Þ¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ê¤ó¤À¡Á¡ªÉ½¾ðË¤«¤¹¤®¤ë¤ï¤¿¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
üâÌî¤ÏÀÖ¤¤¿åÃå¤ÇÇò¤¯ËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¸ºß´¶°µÅÝÅª¡×¡ÖÀ¤³¦³Í¤ì¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥¨¥í¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
üâÌî¤ÏÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢25Ç¯3·î¤Ë·ÝÇ½³¦¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£TikTok¤Ê¤É¤Ç¤â¿Íµ¤¡£¥Ð¥¹¥È¤ÏG¥«¥Ã¥×¡£¼ñÌ£¤Ï¶Ú¥È¥ì¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ÆÃµ»¤Ï½ÀÆð¡¢·õÆ»¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤¨¤¯¤Ü¤Ë¤Ä¤Þ¤è¤¦¤¸¤ò¶´¤à¤³¤È¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥¤¥Á¥´¡£¿ÈÄ¹153¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿B¡£