昭和歌謡グループ「MATSURI」の松岡卓弥（36）が、“三度目の正直”でのブレークを誓った。過去2度のデビュー経験があり挫折を味わってきたグループ屈指の苦労人。本紙のインタビューに「今回がラストチャンス」と真剣なまなざしで力を込めた。

グループは昨年1月にメジャーデビューし、年末の日本レコード大賞で兄弟分の「SHOW―WA」とともに新人賞を受賞。今夏にホールツアーも控えている。順風満帆に見えるが「売れたなんて1ミリも思わない。なんなら焦っています」と緊張感をのぞかせる。

それは過去の経験からの教訓だ。2010年に当時人気だったフジテレビ「クイズ！ヘキサゴン2」が企画したオーディションを経て、音楽ユニット「サーターアンダギー」の一員として華々しくデビューした。ただ、突然の番組終了に伴い13年に解散。その後、ソロ歌手デビューするも23年に活動休止した。

「最初は多かったファンも気がつけばライブハウスに5人ほど。悩みが体に出たんでしょうね。突発性難聴で活動休止せざるを得なくなりました」。そんな時に出合ったのがMATSURIのオーディション。「このチャンスをものにしなければ」との思いで挑み、“3度目のチャンス”を勝ち取った。

甘いマスクと愛嬌（あいきょう）あるキャラクターを武器に、グループではセンターを務め、ボケ担当として人気を支えている。「かつては浮ついていました。でも今は、いつ後ろ盾を失ってもおかしくないという危機感がある。メンバー全員がそうですが、自分ができることは何でもやる」と力を込めた。

放送中の日本テレビ「10回切って倒れない木はない」でドラマ初出演を果たすなど活動の幅を広げている。「いつかは朝ドラのような国民的ドラマに出たいですね」と意欲を見せるが「個人の活動は全てMATSURIのため。自分をきっかけにグループを知ってほしい。そして夢のドームツアーもいつか実現できたら」。3度目のデビューで、まだ見たことのない景色を夢見ている。（吉澤 塁）

◇松岡 卓弥（まつおか・たくや）1989年（平元）8月1日生まれ、兵庫県出身の36歳。10年にサーターアンダギーとして「ヤンバルクイナが飛んだ」でデビュー。解散後、13年にソロ歌手としてアルバムを発売。昨年1月にMATSURIとして「アヴァンチュール中目黒」でデビュー。趣味は神社巡り。「モーニング娘。」の大ファン。