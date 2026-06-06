あの、ミニ丈から美脚スラリ「レベチのスタイル」「着こなせるのすごい」と話題
【モデルプレス＝2026/06/06】アーティストのあのが6月3日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピースの衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】紅白出演美女「着こなせるのすごい」ミニ丈から美脚スラリ
あのは「完成披露舞台挨拶でした」と報告し、同日に都内で開催された「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（6月26日公開）完成披露試写会のオフショットを複数枚投稿。スラリと伸びた美しい脚が際立つ黒のミニ丈ワンピースに鮮やかな黄緑色のロングブーツを合わせた個性的なコーディネートで、カメラに目線を向けた立ち姿を公開している。あのは同作の主題歌「貸しっぱなしデスティニー」を担当するほか、20周年記念ver．として新たに制作されたオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を、霜降り明星の粗品とともに歌唱。「色んな意味で問題作の今作、是非劇場で観てね〜」と添えている。
この投稿には「脚長すぎる」「スタイル抜群」「レベチのスタイル」「ブーツ似合う」「かっこ可愛い」「衣装がおしゃれ」「映画観に行く！」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出演美女「着こなせるのすごい」ミニ丈から美脚スラリ
◆あの、美脚際立つミニワンピ姿を披露
あのは「完成披露舞台挨拶でした」と報告し、同日に都内で開催された「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（6月26日公開）完成披露試写会のオフショットを複数枚投稿。スラリと伸びた美しい脚が際立つ黒のミニ丈ワンピースに鮮やかな黄緑色のロングブーツを合わせた個性的なコーディネートで、カメラに目線を向けた立ち姿を公開している。あのは同作の主題歌「貸しっぱなしデスティニー」を担当するほか、20周年記念ver．として新たに制作されたオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を、霜降り明星の粗品とともに歌唱。「色んな意味で問題作の今作、是非劇場で観てね〜」と添えている。
◆あのの投稿に反響
この投稿には「脚長すぎる」「スタイル抜群」「レベチのスタイル」「ブーツ似合う」「かっこ可愛い」「衣装がおしゃれ」「映画観に行く！」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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