「実は二世」と知って驚いたタレントランキング！ 2位「杉咲花」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、「実は二世」と知って驚いたタレントランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の杉咲花さんです。NHK連続テレビ小説『おちょやん』でヒロインを務めたほか、映画『湯を沸かすほどの熱い愛』で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞に輝くなど抜群の演技力を誇ります。彼女の父親はギタリストの木暮武彦さん、母親は歌手のチエ・カジウラさんという音楽界の実力派であり、その意外なルーツが注目を集めました。
▼回答者コメント
「自分の力で頑張っているイメージがあるから。二世のイメージがない」（40代女性／福岡県）
「二世タレントとは知らなかったから」（20代男性／東京都）
「二世であることを全くアピールせず、本人の高い実力や圧倒的な存在感だけで芸能界の第一線で活躍しているため、後から親の存在を知った時にとても驚いたからです」（40代女性／鹿児島県）
見事1位に輝いたのは、俳優の長澤まさみさんでした。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』や『キングダム』シリーズなど数々の名作に主演・ヒロインとして出演し、日本を代表するトップ俳優として活躍しています。そんな彼女の父親は、元サッカー日本代表でジュビロ磐田の初代監督を務めた長澤和明さん。スポーツ界の大物二世という背景に驚く声が多く寄せられました。
▼回答者コメント
「長澤まさみさんは演技がうまくて好きな女優さんでしたが二世と知らなくてすごく驚きました」（30代女性／東京都）
「長澤まさみさんが、サッカーの監督の娘さんだと知りませんでした」（40代女性／東京都）
「あんなに綺麗で実力派なので、てっきり実力だけで上り詰めた美人！だと思っていました」（30代女性／福岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：杉咲花／81票
2位にランクインしたのは、俳優の杉咲花さんです。NHK連続テレビ小説『おちょやん』でヒロインを務めたほか、映画『湯を沸かすほどの熱い愛』で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞に輝くなど抜群の演技力を誇ります。彼女の父親はギタリストの木暮武彦さん、母親は歌手のチエ・カジウラさんという音楽界の実力派であり、その意外なルーツが注目を集めました。
「自分の力で頑張っているイメージがあるから。二世のイメージがない」（40代女性／福岡県）
「二世タレントとは知らなかったから」（20代男性／東京都）
「二世であることを全くアピールせず、本人の高い実力や圧倒的な存在感だけで芸能界の第一線で活躍しているため、後から親の存在を知った時にとても驚いたからです」（40代女性／鹿児島県）
1位：長澤まさみ／137票
見事1位に輝いたのは、俳優の長澤まさみさんでした。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』や『キングダム』シリーズなど数々の名作に主演・ヒロインとして出演し、日本を代表するトップ俳優として活躍しています。そんな彼女の父親は、元サッカー日本代表でジュビロ磐田の初代監督を務めた長澤和明さん。スポーツ界の大物二世という背景に驚く声が多く寄せられました。
▼回答者コメント
「長澤まさみさんは演技がうまくて好きな女優さんでしたが二世と知らなくてすごく驚きました」（30代女性／東京都）
「長澤まさみさんが、サッカーの監督の娘さんだと知りませんでした」（40代女性／東京都）
「あんなに綺麗で実力派なので、てっきり実力だけで上り詰めた美人！だと思っていました」（30代女性／福岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)