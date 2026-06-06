特産品が楽しめると思う「福島県の道の駅」ランキング！ 2位「ばんだい」を抑えた1位は？【2026年調査】
新緑のまぶしく心地よい風を感じながらのドライブが楽しい季節ですね。道中のリフレッシュはもちろん、その土地ならではの絶品グルメや貴重な特産品をじっくり堪能できる、満足度の高いお出かけ先をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、特産品が楽しめると思う「福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「会津の食材や特産品が豊富にそろっており、福島ならではの味や魅力を楽しめる点に惹かれました。また、磐梯山の麓という立地で景色も良く、観光と食の両方を満喫できるところが魅力的だと感じて選びました」（30代女性／和歌山県）、「ご当地の食材を使用したジェラートが味わえるからです」（40代女性／青森県）、「ばんだいを選んだ理由は会津の特産品が幅広くそろっており選ぶ楽しさがあるからです。そして自然に囲まれた立地も魅力です。そのため訪れるたびに季節ごとの変化を感じられます。結果として福島の魅力をしっかり味わえる場所だと感じています」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは、「海の近くなので、魚介系の特産品が特に充実していそうだからです。海産物や加工品など、いわきらしいものを楽しめそうで、食の魅力が分かりやすいと思います。福島の中でも地域の特徴がはっきりしていて、特産品を目的に立ち寄りたくなる道の駅だと感じます」（20代女性／東京都）、「海鮮グルメを楽しめるだけではなくバーベキューができる施設までありいわきの特産品が豊富に取り揃えられているお土産屋さんも併設されている」（40代男性／東京都）、「お土産だけでなく、その場で食べられる海鮮系の軽食も多くて、ちょっと休憩するつもりがつい長居してしまいました」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、特産品が楽しめると思う「福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ばんだい（耶麻郡磐梯町）／39票名峰・磐梯山の麓、豊かな名水と大自然に恵まれた地理的環境にある道の駅です。磐梯町の澄んだ水が育んだおいしい特産のお米や地酒のほか、会津地方ならではの郷土玩具「赤べこ」関連のアイテムが豊富に並びます。季節ごとに表情を変える美しい山岳景観を楽しめる、登山やスキー帰りの観光客にも大人気の名所です。
回答者からは、「会津の食材や特産品が豊富にそろっており、福島ならではの味や魅力を楽しめる点に惹かれました。また、磐梯山の麓という立地で景色も良く、観光と食の両方を満喫できるところが魅力的だと感じて選びました」（30代女性／和歌山県）、「ご当地の食材を使用したジェラートが味わえるからです」（40代女性／青森県）、「ばんだいを選んだ理由は会津の特産品が幅広くそろっており選ぶ楽しさがあるからです。そして自然に囲まれた立地も魅力です。そのため訪れるたびに季節ごとの変化を感じられます。結果として福島の魅力をしっかり味わえる場所だと感じています」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：いわき・ら・ら・ミュウ（いわき市）／46票いわき市の小名浜港に位置し、「いわきのいいものぜんぶある」をテーマにした大型の海の道の駅（海の駅併設）です。目の前に広がる太平洋の地理的利点を最大限に生かし、魚市場には水揚げされたばかりの超新鮮なカツオやメヒカリなどの魚介類がズラリ。おいしい海鮮丼や浜焼きが楽しめるレストランも充実しており、福島の海の特産品を丸ごと満喫できます。
回答者からは、「海の近くなので、魚介系の特産品が特に充実していそうだからです。海産物や加工品など、いわきらしいものを楽しめそうで、食の魅力が分かりやすいと思います。福島の中でも地域の特徴がはっきりしていて、特産品を目的に立ち寄りたくなる道の駅だと感じます」（20代女性／東京都）、「海鮮グルメを楽しめるだけではなくバーベキューができる施設までありいわきの特産品が豊富に取り揃えられているお土産屋さんも併設されている」（40代男性／東京都）、「お土産だけでなく、その場で食べられる海鮮系の軽食も多くて、ちょっと休憩するつもりがつい長居してしまいました」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)