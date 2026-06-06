きっちり3食食べる必要はない！空腹時の食事が免疫力を即効で上げる理由とは！？【免疫力の話】

きっちり３食食べる必要はない！免疫力を即効で上げるカギは「食事」にあり！

きっちり３食食べる必要はない

多くの健康本やダイエット本には、「食事は３食きちんと食べること」と書かれています。それが間違いということではないのですが、これを徹底するあまり、あまりお腹が空すいていないのに、「時間になったから」という理由で食事をとっていることはありませんか？ 実はこれ、決して体にいいことではありません。

免疫細胞である白血球は、満腹状態では活発に動きません。逆に、空腹時ほどパワーアップします。

白血球は、体内に入った異物を食べて攻撃するのですが、満腹状態で血糖値が上がっていると、その能力は通常の半分ほどに落ち、結果として免疫力も低下するのです。

日常の生活の中では、朝食や昼食を食べる時間が決められていることも多いでしょう。そんなときには、食べる量を調整して、食べすぎにはならないよう心がけてください。時間より、自分の体の状態に目を向けることが大切です。

例えば、動物はどうでしょう。普段から、お腹が空かなければごはんは食べないですし、病気になったときなどは、じっとして何も食べなくなります。

これは、空腹によって自然治癒力を作り出し、免疫力を上げようとしているのです。人間も、動物と同じように、お腹が空いたら食べるようにすることが一番で、それ以外のときに無理に食べる必要はありません。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』