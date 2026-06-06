元サッカー日本代表の小野伸二氏（46）の妻でモデルの小野千恵子が、6日までに自身のインスタグラムを更新し、誕生日を祝われる家族ショットを披露した。

5日に47歳の誕生日を迎えた千恵子は「たくさんの方からメッセージをいただき、とても幸せな一日です 嬉しいお誕生日になりました」と報告し、バースデーケーキを前に笑顔を見せる自身のショットや、伸二氏と自身、21歳の長女と19歳の次女、愛犬との家族ショットをアップした。

「いつも私の活動に力を貸してくださる方、応援してくださる方、イベントに参加してくださる方、ポップアップに会いに来てくださる方。たくさんの方に支えられて、今の私があるのだなと改めて感じています」とし、「ここ3年、自分が発信し続けることで、少しずつ周りが変化し、目標に向かって一歩ずつ進めていることに感謝です。これからも走り続けたいと思います」と抱負を記した。

「まだまだやりたいことはたくさん！一緒に走ってくれる方、これからも大募集です笑笑 いつも本当にありがとうございます」と締めくくると、ハッシュタグでは「娘たちがリップをくれたよ」と添えた。

千恵子の投稿に、モデルの稲垣貴子や、女優のともさかりえ、元サッカー日本代表の稲本潤一氏らが祝福のコメントを寄せたほか、フォロワーからは「千恵子さんお誕生日おめでとうーっ 可愛い！！！」「千恵子さんの笑顔と行動力のすごさ 大好きです」「永遠の20歳 ハッピーバースデー」といった反響が寄せられている。