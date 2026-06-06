人気ジャンプ漫画家が描いた『超かぐや姫！』新たなイラストにネット衝撃「レベルの格が違う」
週刊少年ジャンプで連載された漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が6日、自身のサブアカウントを更新。アニメ『超かぐや姫！』に登場する「かぐや」のイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【画像】画力エグい！ギャルっぽい「かぐや」 矢吹健太朗が描いたイラスト
Xにて定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回は「仕事は忙しいけど、彩葉さんだけ描いたまま1人にするのは何かモヤる というわけでラクガキ『超かぐや姫！』より、かぐやさん」とイラストを公開。先日は同作に登場する彩葉を描いていたが、今回はかぐやのイラストを描いた。
美麗な一枚にネット上では「元気が伝わってきて可愛すぎます」「矢吹せんせ！かぐやの衣装のお腹は！そうじゃないです！穴空いててヘソ見えます！」「えぐいいいいいいいいいい！可愛すぎるやろ 表情といい、ポーズといい、かぐや！って感じので最高です」「プロの落書きはやはりレベルの格が違うw凄いや」「隕石にけっつまづいた勢いでラッキースケベしそうなかぐやだ！」などの声が出ている。
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』は、古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長を描いた物語。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となっている。
【画像】画力エグい！ギャルっぽい「かぐや」 矢吹健太朗が描いたイラスト
Xにて定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回は「仕事は忙しいけど、彩葉さんだけ描いたまま1人にするのは何かモヤる というわけでラクガキ『超かぐや姫！』より、かぐやさん」とイラストを公開。先日は同作に登場する彩葉を描いていたが、今回はかぐやのイラストを描いた。
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』は、古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長を描いた物語。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となっている。
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