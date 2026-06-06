開幕前は「ソフトバンクと並ぶ優勝候補の筆頭」と言われていた日本ハムが、勝ち切れない。

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5日のヤクルト戦はレイエスと水野が本塁打を放つなど3−1で勝利。ようやく借金を完済してプラマイゼロの4位と、期待されていたほどの結果が出ていない。

原因の1つが、リーグワーストとなるチーム防御率3.57の投手陣だろう。FAでソフトバンクから獲得した有原は1勝5敗、防御率7.34とメッタ打ちに遭い、現在は二軍調整中。昨季8勝でブレイクした達も、今季は2勝6敗、同4.06と不調にあえいでいる。中継ぎ陣も37ホールドはリーグ最少だ。

しかし、最大の問題は「打てない」打線ではないか。チーム打率.239はリーグ5位タイ。本拠地エスコンフィールドは外野フェンスが低く、両翼から中堅にかけてのふくらみも少ない「打者有利」の球場。本塁打が出やすく、今季の60本は12球団本拠地の中で最も多い。

投手泣かせの球場を本拠地にしている以上、何よりも得点力こそ重要になる。日本ハムはリーグダントツの67本塁打を放っているものの、それでいて229得点は同2位。67本中41本がソロ弾なのだから、本数に比べて得点が伸びていない。

評論家の山粼裕之氏は「日本ハムは力のある選手が揃ったチーム。でも、今は投打が噛み合っていない」と、こう続ける。

「長打力のある選手が多い上に本塁打が出やすい球場だからでしょう。エスコンフィールドでは、打線全体が一発狙いの大振りをしている印象があります。本来は打線が『線』として機能し、その中で本塁打が出るのが理想。今の日本ハム打線は『線』ではなく『点』になっており、ソロ弾が多いのもそのためではないか。もう1つ、言わせてもらえば、新庄監督は打順をいじりすぎです。今に始まったことではないとはいえ、優勝を狙えるまでになった今のチームでは、ある程度、打順を固定した方が選手は役割分担や前後の打者とのつながりが明確になり、プレーもしやすい。決して固定できないメンバーだとは思えないんですけどね……」

ホームランは野球の花だが、花には根や茎、葉があってこそ。何よりも重要な「優勝」という花を咲かせるのが、指揮官の役割だ。

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一方、山粼氏とは別の視点から日本ハム低迷の要因を分析しているのが、日刊ゲンダイの連載コラムでおなじみの権藤博氏だ。新庄監督の“ある言動”を見て、「チームが波に乗れない一因がわかる気がした」と語る。いったい、どういうことか。●関連記事 【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」 も、プロ野球ファンは要チェックだ。