巨人の命運はこの優良助っ人次第──。

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4日にライデル・マルティネス（29）が今季2度目の3連投でリーグトップの18セーブ目を挙げた。3連投は5月15〜17日のDeNA3連戦以来。前回同様、本人が「いける」と直訴したという。

杉内投手チーフコーチは4日の試合後、「4連投はさすがに行かないでしょうね。強制的にあがりにする可能性もあるが、本人が行きたい可能性があるならわからない」と話していたが、5日のロッテ戦もベンチに入った。本人が志願してくれば、4連投もあり得るということ。つまり、マルティネスの起用は本人任せのようだ。

巨人は今季1点差試合が13勝5敗でリーグ最高勝率を誇る。2点差も9勝7敗。昨季1点差は26勝28敗と負け越しているから、接戦に強いチームに生まれ変わったことになる。

さるチーム関係者がこう言った。

「最終回のマルティネスは昨年もセーブ王。八回の大勢、その前の田中瑛らも昨年から抑えていた。変わったのは昨年苦しんだ先発陣。ドラ1新人の竹丸が5勝、ベテランの田中将が3勝。則本はまだ1勝と白星には恵まれないものの、少ない失点で2番手以降に繋いでいる。昨年主にローテに入っていなかった先発が踏ん張っている。昨年より接戦で終盤にもつれる試合が増えたため、防御率1.77の助っ人の凄みが増しているのです」

辞任した阿部前監督は、基本的に9月までは、リリーフ陣の3連投を禁じていた。登板過多で勝負どころの9月以降にガス欠を起こすことを避ける狙いがあったが、橋上秀樹監督代行（60）は踏襲しないかもしれない。

「橋上代行はもともとオフェンスチーフコーチ。投手のことは素人と自認していて、投手コーチ任せでしょう。阿部前監督が決めた3連投禁止のルールを撤廃する可能性は十分あります。原元監督時代は3連投なんて当たり前でした」（同前）

4連投に備えたこの日のベンチ入りもマルティネスが志願した可能性はある。絶対的守護神の献身性に甘えて使い倒すか。パンクしないように起用するか……。巨人の命運が決まりそうだ。

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ところで、阿部監督に代わって指揮を執っている橋上監督代行とは、いったいどのような人物なのか。原辰徳氏には干され、阿部監督が心酔した“野村ID野球”の継承者というが…。●関連記事 【もっと読む】巨人・橋上秀樹監督代行とは何者か では、それらについて詳しく報じている。