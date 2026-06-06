ドジャース・大谷翔平（31）に”持病”再発か。

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6勝目を挙げた日本時間4日のダイヤモンド（D）バックス戦は、2安打無失点で6回89球を投げ切ったが、右手中指にできたマメが破れ、出血していた。

5日の試合前、報道陣に対応したロバーツ監督は「（前日の）試合後、マメに関しては聞いていないので、今後に影響するとは思えない」と軽傷を強調。「特に問題視するようなことではない」と、次回もローテ通りに登板させることをほのめかしたが、大谷は幼少の頃からマメができやすい体質だ。メジャー移籍後、2023年までプレーしたエンゼルス時代は、マメの影響で3度の途中降板を強いられている。

ロバーツ監督によれば、マメができたのは、直近の数試合でのこと。原因は明らかにしなかったものの、スイーパーの使用頻度が高まっていることと決して無関係ではないだろう。

大谷は3勝目を挙げた5月14日のジャイアンツ戦からスイーパーを多投（41球）しており、21日のパドレス戦（36球）、28日のロッキーズ戦（38球）、前回のDバックス戦（34球）と、いずれも30球以上を投じている。3、4月は1試合20球前後だった。

横への変化が大きく「魔球」とも称されるスイーパーは人さし指と中指にかかる負荷が大きく、多投するようになって指の皮が破れたとみられる。今後もスイーパーに依存し続けるようなら、エンゼルス時代同様、マメに悩まされるのは必至だ。

大谷はここまでチームの方針から球数が100球に達していなくても、余力を残して降板するケースが少なくない。89球で交代した前回のように90球に満たないこともあり、登板イニングはここまで61回で、規定投球回（63）に届いていない。 投手陣をけん引する山本由伸（5勝4敗、防御率2.86）とともにサイ・ヤング賞候補に挙げられているが、スイーパーに依存すれば、日本人投手初の栄誉が遠ざかりかねない。

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日刊ゲンダイでは過去、大谷の両親に対し、超ロングインタビューを実施。2人の結婚秘話から大谷への教育など直々に語られた話をまとめた【秘話 大谷翔平「二刀流の血脈」】は日刊ゲンダイDIGITALで公開中。記事本文中でも触れられているマメの話なども、当連載から要チェックだ。