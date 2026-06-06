ライブ中にタバコ、宙にツバ吐き ポスト・マローンに健康異常説…過去には韓国人女性との婚約報道も

ポスト・マローンのステージ映像が公開され、ファンの間で懸念の声が広がっている。

6月4日（現地時間）、米芸能メディア『ページ・シックス』の報道によると、公演中に苦しそうな様子のポスト・マローンの姿が収められている動画がネット上で拡散されているという。

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歌唱中に突然床に座り込んでタバコに火をつけたかと思えば、再び立ち上がってステージの端へと歩いていき、数秒間ぼんやりと観客を見つめた後、宙に向かって唾を吐いたりした。

この動画はSNSなどを通じて瞬く間に拡散され、多くの人の目に触れることとなった。一部のファンは、故エイミー・ワインハウスさんが亡くなる前の最後の公演で見せた姿と比較したりもした。

ある専門家は「エイミー・ワインハウスの辛かった時期を思い起こさせる。それに彼は、まるで靴をなくし、脊椎矯正が必要な90歳の老人のように歩き回っている」と見解を示している。

（画像＝ライブネーションコリア）ポスト・マローン

ネット上の反応も穏やかではない。「助けが必要に見える」「最近、体調が良くなさそうだ」「幸せそうに見えない」など、心配する声が相次いだ。普段から自由奔放なパフォーマンスを披露してきたマローンだが、今回はいつもと違うという見方が強い。

今回の異変に先立ち、マローンはスタジアムツアーの日程を約3週間延期していた。当初は5月13日にスタートする予定だったが、6月9日に変更。SNSで「まだツアーを行う準備ができていません。そのため、音楽制作を仕上げるためにツアーを約3週間ほど延期することを決めました」と説明していた。

過去には韓国人女性との婚約なども報じられたマローン。動画を見る限り、正常ではないようだが果たして…。

（記事提供＝OSEN）