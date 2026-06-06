日常生活でおなじみの単語を導き出すことで思考をクリアにする、ひらがなクロスワードパズルです。3つの言葉を完成させるプロセスを楽しみながら、こり固まった思考を柔軟にほぐしましょう。

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慣れ親しんだ日本語を連想ゲームのようにつなぎ合わせる作業は、思考を柔らかくほぐす良いきっかけになります。今回は、身近な食材やかわいらしい動物、雨の日に欠かせないアイテムをテーマに用意しました。

問題：□に入るひらがなは？

マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。

・横の並び：あ ＋ □ ＋ が ＋ □
・縦の並び（左）：た ＋ □ ＋ ご
・縦の並び（右）：う ＋ □ ＋ ぎ

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正解：「ま」と「さ」

正解は「ま」と「さ」でした。

▼解説
・たまご（卵）
・うさぎ（兎）
・あまがさ（雨傘）

正解は「ま」と「さ」の2文字でした。縦のラインでは、栄養たっぷりで食卓の定番である「たまご（卵）」と、長い耳が特徴のかわいらしい動物「うさぎ（兎）」が完成します。横のラインは、雨の日の外出に欠かせない「あまがさ（雨傘）」となります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)