【クロスワードクイズ】1分でストレス解消！ □に入るひらがなは？ 長い耳の動物がヒント
慣れ親しんだ日本語を連想ゲームのようにつなぎ合わせる作業は、思考を柔らかくほぐす良いきっかけになります。今回は、身近な食材やかわいらしい動物、雨の日に欠かせないアイテムをテーマに用意しました。
・横の並び：あ ＋ □ ＋ が ＋ □
・縦の並び（左）：た ＋ □ ＋ ご
・縦の並び（右）：う ＋ □ ＋ ぎ
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▼解説
・たまご（卵）
・うさぎ（兎）
・あまがさ（雨傘）
正解は「ま」と「さ」の2文字でした。縦のラインでは、栄養たっぷりで食卓の定番である「たまご（卵）」と、長い耳が特徴のかわいらしい動物「うさぎ（兎）」が完成します。横のラインは、雨の日の外出に欠かせない「あまがさ（雨傘）」となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：あ ＋ □ ＋ が ＋ □
・縦の並び（左）：た ＋ □ ＋ ご
・縦の並び（右）：う ＋ □ ＋ ぎ
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正解：「ま」と「さ」正解は「ま」と「さ」でした。
▼解説
・たまご（卵）
・うさぎ（兎）
・あまがさ（雨傘）
正解は「ま」と「さ」の2文字でした。縦のラインでは、栄養たっぷりで食卓の定番である「たまご（卵）」と、長い耳が特徴のかわいらしい動物「うさぎ（兎）」が完成します。横のラインは、雨の日の外出に欠かせない「あまがさ（雨傘）」となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)