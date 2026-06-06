【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはスマートな思考力
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、物事を理解する力、自然が織りなす変化、そして独立した機関という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□い
ふ□□
じ□□いふ
ヒント：物事を考えて判断する能力。川の深いところと浅いところ。そして、地域の人々が独立して運営する仕組みを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ちせ」を入れると、次のようになります。
ちせい（知性）
ふちせ（淵瀬）
じちせいふ（自治政府）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、高度な知力を示す概念から、自然の情景、さらには自主的な管理を行う組織までを網羅しました。共通する「ちせ」という響きが、スマートな思考力、諸行無常の響き、集団の独立性を意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物事を理解する力、自然が織りなす変化、そして独立した機関という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□い
ふ□□
じ□□いふ
ヒント：物事を考えて判断する能力。川の深いところと浅いところ。そして、地域の人々が独立して運営する仕組みを思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ちせ正解は「ちせ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちせ」を入れると、次のようになります。
ちせい（知性）
ふちせ（淵瀬）
じちせいふ（自治政府）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、高度な知力を示す概念から、自然の情景、さらには自主的な管理を行う組織までを網羅しました。共通する「ちせ」という響きが、スマートな思考力、諸行無常の響き、集団の独立性を意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)