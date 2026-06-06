ヤンキースは5日（日本時間6日）、前日に肋骨に疲労骨折が判明したアーロン・ジャッジ外野手（34）を負傷者リスト（IL）に入れた。

ジャッジは右肩の痛みを訴え、2日（同3日）のガーディアンズ戦以降のゲームは欠場。右肩の痛みを引き起こしている右肋骨の骨挫傷について検査を受けた結果、右側の第1肋骨の疲労骨折が判明した。チームは「約4〜6週間後に再度、画像検査を行い、回復の程度と今後の適切なステップを判断する予定」としており、今季中の復帰は可能という見通しだ。

リーグMVPを3度受賞している主砲は今季打率・248、17本塁打、38打点。5月10日以降、1本塁打のみと苦しんでいた。ジャッジは5日、ホームでのレッドソックス戦前にヤンキースのクラブハウスでメディア対応。今の心境、ケガの経緯などを説明した。ジャッジとの一問一答は以下の通り。

――故障について。

「本当にがっかりしている。だからこそ、何が起きているのかを突き止めるために、あらゆる専門家に診てもらい、できる限りの手を尽くした。でも、どんな部位であれ骨折していると聞くのは、決して望んでいた結果ではない。少し時間をかけてしっかり治し、万全の状態で戻ってきたい」

――前回骨折した時とまったく同じ箇所なのか。

「そうだ。同じ箇所だ。この1カ月ほどずっと症状は感じていたし、何とか試合に出続けられるようにできる限りのことはやってきた。でも（4月下旬の）サクラメント遠征の頃に状態が少し悪化してしまった。できるところまで耐えてプレーしたけれど、結果的には同じ箇所だった」

――最初に痛めた場面は特定できているのか。

「ヒューストンでのダイビングキャッチの時だと思う。テキサスで試合をしていた時で、そのプレーの後から違和感を感じ始めた。それ以降もシーズン中に何度かダイビングをしているけれど、それが良い影響を与えたとは思わない。最初は4月27日だったと思う」

――ブーン監督と故障について話したのはいつ頃か。

「おそらくサクラメントに行くまでは話していなかったと思う。彼は監督だし、選手である私の仕事は試合に出られる状態でグラウンドに立つことだからね。ただ、彼も私のスイングが少しおかしいことに気付き始めていたと思う。だから話をしたのはサクラメントに行ってからだった」

――その前からトレーナー陣は異変に気付いていたのか。

「もちろん気付いていたと思う。ただ、その時点では自分自身も何が起きているのか分かっていなかった。この部屋にいる全員に聞いてもらえれば分かるけれど、みんな何かしらの痛みや不調を抱えながらプレーしている。体のあちこちが痛かったり、ぶつけたり、疲労がたまったりしているものだ。だから私自身も、ただそういう類いのものだと思っていたし、そのつもりで対処していた」

――スイングすると痛みがあったのか。

「そうだ。いちばん大きかったのはそこだ。自分が思い描くようなスイングができなくなっていた。そしてサクラメントでは、それが最もひどい状態になっていた」

――ここ数日はどのような気持ちで過ごしていたのか。

「とにかく答えが欲しかった。原因さえ分かれば、どうすればグラウンドに戻れるのか、その道筋を立てることができるからだ。ただの打撲なら、チームには優秀なスタッフもいるし、数日で治療してまたプレーできると思っていた。でも実際にはそうではなかった。だから今は、はっきりとした答えが得られたことが何より大きい」（ニューヨーク・杉浦大介通信員）