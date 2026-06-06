11日に開幕するW杯北中米大会に出場する、サッカー日本代表の軌跡を収めた初の映画「SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」（岸枢宇己監督）は、公開日の5日、作品の公式Xを更新。「エンドロールにおきまして、記載されている選手・関係者のお名前に誤りがあることが確認されました」と、選手と関係者の名前を間違っていたと明らかにした。

その上で「現在、早急に正しい本編データへの差し替え対応を行っており、準備が整い次第、順次新しいデータへと切り替わる予定です。対象となる選手、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます」と選手、関係者に謝罪。さらに「また、作品をご覧いただいた皆様にご不快な思いをさせましたことを、重ねてお詫び申し上げます」と観客にも謝罪した。

1日に、都内で行われた特別試写会には、前日5月31日の壮行試合アイスランド戦から一夜明け、日本サッカー協会の宮本恒靖会長（49）も登壇。「こういう映画を作っていただくことで、後世に残るレガシーになる。記録、視点という意味で、すばらしい」と評価していた。

日本代表の1次リーグ初戦・オランダ戦は、14日（日本時間15日）に米テキサス州のダラススタジアムでキックオフする。