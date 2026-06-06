「作りたてスコーンサンド」の新商品「藍苺(国産ブルーベリー)&クリームチーズ」を発売【フレッシュネスバーガー】

フレッシュネスバーガーは、2026年6月10日から7月7日までの間、店内で仕上げる「作りたてスコーンサンド」の新商品「藍苺(国産ブルーベリー)&クリームチーズ」を発売する。

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◆作りたてスコーンサンド 藍苺(国産ブルーベリー)&クリームチーズ

価格:税込450円

販売期間:2026年6月10日〜7月7日

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗･動物園店舗を除く。

初夏の季節に合わせて、今が旬の「藍苺(国産ブルーベリー)」とクリームチーズを合わせた季節限定スコーンサンドが登場する。

「藍苺(国産ブルーベリー)」は、店内でハチミツと3種のベリー果汁、黒酢を合わせた特製シロップに漬け込み、みずみずしさと奥行きのある味わいに仕立てた。ごろっとした果実感と、華やかな香りが特徴。

爽やかな酸味のクリームチーズと、やさしい甘みのメープルシロップを合わせることで、甘み･酸味･香りのバランスが絶妙に広がる。一口ごとに広がるフレッシュな果実の味わいと軽やかな後味が楽しめる。

〈「作りたて」にこだわったスコーン〉

作りたてスコーンサンドは、注文後にリベイクし、その場で具材をサンドするカフェメニュー。温めることで、外は「ふんわり」、中は「しっとり」とした優しい食感に仕立てた。

定番商品の「こしあんバター」は、なめらかなこしあんの上品な甘さに、バターの濃厚なコクを合わせたシンプルで飽きのこない味わい。甘すぎない和×洋のバランスで、世代を問わず楽しめる。

【お得なドリンクセットも(各税込)】

･プレミアムドリンクセット +380円

フレッシュレモネードやこだわりミルクフォームのカフェラテなどが選択可能。

･レギュラードリンクセット +300円

本格ドリップコーヒーやオーガニックティー･ノンカフェインのハーブティーなどが選択可能。

※プレミアムセットにさらに+100円で期間限定の藍苺(国産ブルーベリー)クラフトレモネードも選択可能。