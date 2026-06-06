歌手の中森明菜が６日放送のフリーアナウンサーの徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）にゲスト出演した。

録音放送となった出演。 中森は、「歌のトップ３」コーナーで自身が選ぶ「愛しの昭和歌謡」を順不同で３曲発表した。

１曲目は、安全地帯の「じれったい」。２曲目は研ナオコの「ＬＡ ＬＡ ＬＡ」を選んだ。

中森は、１９８１年に日本テレビ系オーディション番組「スター誕生！」に合格してデビューした。

「ＬＡ ＬＡ ＬＡ」について「テレビに出る前の予選会があるんですね。それ、１０回ぐらい落ちてるんですね」と明かし「研ナオコさんの『ＬＡ ＬＡ ＬＡ』でも落ちてるんです」と明かした。

この秘話を受けて徳光さんが「ナオコちゃんの歌が好きだった？研ナオコが好きだった？」と聞くと「ナオコさんが好きでした」と即答し「お歌を歌ってる姿とコントをやられている。このギャップもすごく好きでした」と絶賛した。

さらに「ＬＡ ＬＡ ＬＡ」を「大好きでしたね。レコードも買わせていただいて。あの頃は、（レコード）プレーヤーって…お小遣いを一生懸命、お年玉とかためて。２万９８００円というプレーヤーを買ってて。赤いプレーヤーだったんですけど。それにナオコさんのレコード、シングルのちっちゃい方のレコード、針を落として、一緒に歌ってました」と打ち明けていた。

３曲目は松田聖子の「青い珊瑚礁」を選んだ。