◇ア・リーグ ブルージェイズ―オリオールズ（2026年6月5日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が5日（日本時間6日）、本拠でのオリオールズ戦に「7番・三塁」で出場。2試合連続、13度目のマルチ安打を記録した。

2回2死、オリオールズ先発・ヤングがカウント1―2から投じた高めスライダーを捉え、左前打で出塁。次打者・ヒメネスの右前打では全力疾走で三塁まで進んだ。得点にはつながらなかったが、第2打席でも確実に好機をつくる打撃を見せた。

5回無死、カウント2―2から95.4マイル（約153.5キロ）直球を確実に捉え、二遊間を破る中前打で出塁。1死後、9番・バレンズエラが右中間に6号2ランを放ち、勝ち越し。岡本の安打が得点を呼び込んだ。

5月には19打席連続無安打を経験するなど、不振に苦しんだが、6月に入り確実に状態は上向いてきた。先のブレーブス3連戦では初戦で本塁打を放つなど、計12打数5安打2打点。3試合のうち2試合でマルチ安打を記録しており「一時期に比べれば徐々に良くなっていると思う」と手応えを口にしていた。