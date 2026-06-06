ビール何杯？日本酒何合？自分がどれだけお酒を飲んで大丈夫か分かる方法とは？【肝臓の話】

ビール何杯？日本酒何合？自分がどれだけお酒を飲んで大丈夫か分かる方法

１日の適量は純アルコール量20グラム

すでに触れたように、適量の飲酒が健康にいいことは科学的にも証明されています。それでは、適量とはいったいどれぐらいのことを指すのでしょうか？

体にいい純アルコール量は、１日あたり7～40グラムとされています。節度のある飲酒ということなら20グラムまでです。これは、厚生労働省が示す健康的に飲める基準量でもあります。逆に体に悪いのは１日あたり60グラムを超えるような大量飲酒です。

これを基準に考えると、１日あたり「ビール中ジョッキ２杯（中びん２本）」「日本酒２合」「サワー（７％）２杯」が適量の目安となります。いかがでしょうか？「これでは物足りない」と思う方は、日常的に少し飲み過ぎているかもしれません。

ただし、適量には個人差があるので、アルコールをたくさん分解できる肝臓の持ち主であれば、これより飲んでも問題ありません。逆に分解能力が低い場合は、当然のことながら適量はこれよりも減ります。

自分にとっての適量は、飲んだお酒の量と酔い方や二日酔いの有無、健康診断の数値などから探っていきましょう。お酒が薬となる量を見極めることができれば、末永く健康的にお酒を楽しめるようになります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』