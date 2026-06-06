歌手の中森明菜が６日放送のフリーアナウンサー・徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）にゲスト出演した。

録音放送となった出演。 中森は、「歌のトップ３」コーナーで自身が選ぶ「愛しの昭和歌謡」を順不同で３曲発表した。

１曲目は、安全地帯の「じれったい」を選んだ。２曲目は研ナオコの「ＬＡ ＬＡ ＬＡ」。３曲目は松田聖子の「青い珊瑚礁」を選んだ。

中森は、１９８１年に日本テレビ系オーディション番組「スター誕生！」に合格してデビューした。

合格する前にも同番組で「青い珊瑚礁」を歌ったが不合格だった秘話を披露した。これに徳光さんは「もしかするとリスナーのみなさんは明菜さんと聖子さんは、同世代でライバルだと思っている方、結構多いと思う」と明かすと、中森は聖子は「３年先輩で大ファン」とライバルではなくあこがれの存在だったことを明かした。

続けて「（聖子の）デビュー曲の『裸足の季節』から、レコード店で一番に買うのが目標で。レコード店のシャッターが開く前から並んで『私が買うの１人目ですよね？』って確認して、『おひとり目ですよ』ってお返事をいただいてから買っていました」との秘話を披露し「私は大ファン」と明かしていた。