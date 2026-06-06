猫が伸びをして喜ぶ動画の真似をしようと、愛猫にバンザイをさせてみたところ、上に伸びずに…？喜んでいる気配が一切ない猫のお顔と体勢が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18.6万再生を突破し、「にゃんちょこちょこぴー♡」「くいっがかんわいい♡」といった声があがりました。

【動画：喜ぶと聞いて猫に『バンザイ』をさせてみた結果…予想外のリアクション】

ギャップも素敵なルカちゃん♡

Instagramアカウント「@nor_ruka_0204」に投稿されたのは、ノルウェージャンフォレストキャットの「ルカ」ちゃんが、飼い主さんに上半身を伸ばされた時のリアクションをおさめたリールです。

ふわふわの毛並みと整ったお顔が可愛らしいルカちゃんは、現在2歳の女の子。お上品な見た目に反してとってもおてんばさんですが、たくさんの芸ができるほど賢くもあるのだとか。

喜んでもらえると思ったら…

ある日飼い主さんは、上半身を伸ばしてもらって喜んでいる猫ちゃんの動画を見て、張り切ってルカちゃんにやってみることに。飼い主さんに両脇を支えてもらい、後ろ足で立ったルカちゃん。前足の付け根をぐっと上に動かすと、バンザイの姿勢になったのだとか。

ところが、そのまま喜んで伸びをしてくれるかと思いきや、なんとルカちゃんは、横にくいっと勢いよく上半身を倒してしまったそう。

噛まれる5秒前！

その間、激しく尻尾を左右に振りながら、どこか魂が抜けてしまったようなお顔をしていたといいます。一見無抵抗に見える表情とは裏腹に、全身から「もうやめてほしい」という気持ちがひしひしと伝わってきます。

嫌がっていることを察した飼い主さんは、すぐにルカちゃんを解放してあげたそう。しかし実は、噛まれる5秒前だったのだとか。危機一髪のところで、無事に難を逃れたようです。

まるでラジオ体操をしているような体勢と、虚無のお顔のギャップが可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

ルカちゃんの予想外のリアクションと、なんとも言えないお顔が可愛らしいこのリールは、1.2万件を超えるいいねを獲得。視聴者からは「wくねっくいっwかわいい」「素直に育って羨ましい～♡のびのび～も美しい。こんな事したら嚙み倒されます～」「あらあら♡とっても健やかに育ってますね♡ルカちゃんモデル体型♡」「これ、前に飼ってたネコにしてました」「うちのネコもお気に召さなかったようです」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@nor_ruka_0204」では、現在姉妹猫ちゃんを探しているという、お上品な見た目に反しておてんばさんなルカちゃんの、微笑ましい日常風景を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@nor_ruka_0204」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。