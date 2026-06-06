二度寝をして熟睡中のママさんに、どうしても起きてほしい猫さん。必死に起こそうとしますが、なかなか手強いようで…？

猫さんの可愛すぎる奮闘っぷりが反響を呼んだ投稿は、記事執筆時点で93万回再生を突破。「け、健気すぎる」「親子の最終決戦可愛すぎたw」「もうたまりませんな♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：『二度寝するママ』を起こしたい猫→奮闘した結果…まさかの展開が可愛すぎる】

二度寝はダメ！

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎ファミリー』に投稿されたのは、ママさんを起こしたいパパ猫「ぽこ太郎」くんの姿。この日リビングでは、二度寝をしたママさんがぐっすりと眠っていたといいます。

しかし、それを許さなかったのが、遊んでモードに突入したぽこ太郎くんです。顔の近くに座ると、愛らしい鳴き声と前足タッチで起きて攻撃。ちなみに息子猫の「うま次郎」くんは何も気にせず、マイペースにお外の景色を楽しんでいたそうです。

怒りのぽこ太郎くんと親子の最終決戦(?)

全く起きる気配のないママさんに若干の怒りを見せるぽこ太郎くんは、助けを求めるように撮影中のパパさんのもとへ。なんとも切なすぎる声も上げていたそうですが、それでも強硬手段に出ないぽこ太郎くんは優しい子ですね。

一旦諦めたぽこ太郎くんが10分ほど仮眠をとると、なんとうま次郎くんも参戦！並んで「やるぞー！」とばかりに声を揃えていたそうで、さながら最終決戦といった様相だったそう。気合もばっちりに見えたのですが…。

みんなでお昼寝…？

早々にうま次郎くんが離脱してリラックス姿勢となり、なんとか起こそうとひとり声をかけるぽこ太郎くんも添い寝というまさかの展開に。ママさんのそばは、つい眠くなってしまう心地良さなのでしょうか。

それから30分後。ママさんが起床すると、早速ストーカー業務を開始したという親子。待望の猫じゃらし遊びもしてもらえたそうで、ぽこ太郎くんが高速回転をしたり、うま次郎くんが本気の狩りモードになったり。待ってましたとばかりに大興奮、可愛い姿をたくさん見せてくれたのでした。

投稿には「いや、ぽこ寝るんかい！！笑笑」「マイペースなうま次郎、好きだわ～」「親子猫ふたりで「にゃーん」かわいすぎるッ！」「ポコ太郎パパ頑張って」「2人揃ってママさんのストーカーww」「遊んでもらえて良かったね～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎ファミリー』では、ぽこうま親子と新入り「しろがね丸」くんの日常の様子が投稿されています。全然起きないママさんと起こし職人ぽこ太郎くんの様々なバトルも観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。