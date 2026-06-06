「二郎系ラーメンを3キロ完食、もしかして大食いかも」“東大卒アイドル”が明かす、大食いに目覚めたワケ
アイドルグループ「I’mew（あいみゅう）」で活動しながら、東大卒で大食いという異色のキャラクターが注目を集める中澤莉佳子さん（27歳）。
『デカ盛りハンター』（テレビ東京）や、『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ）にも得意な大食いで出演し、小柄の体型からは想像できないような食べっぷりの良さを見せている。そんな彼女の大食いの歴史をたどった。
◆大食いが開花したのは、大学生の頃
――子どもの頃から、「よく食べるね」って言われていました？
中澤：家族はそんなに大食いではないので、よく食べるとは言われていました。中高生の頃って、そこまで限界まで挑戦しないのでどれくらい食べられるかわからなかった。自分が大食いかなって気づいたのは、東大のミスコンに出てから、グルメライターの方に二郎系ラーメンのチャレンジメニューに挑戦するのを記事にしたいって頼まれたんです。
――それが初チャレンジだったのですね。
中澤：ラーメン3キロを、20分くらいで食べきれてしまって。普通は、そんなスピードでは食べきれる量ではないらしいんですよね（笑）。そこから「大食いができるのではないか」って思うようになりました。そこから大食いでの企画やテレビ出演が増えましたね。
――最高で、どれくらい食べましたか？
中澤：一日のロケで、朝から釜めしを4〜5キロ食べて、お昼にステーキ丼を3キロ、あと夜はお蕎麦を3〜4キロ食べました。
――一日で10キロ以上食べていますよ！ 普段はご飯の量が少なく感じたりしないのですか？
中澤：いつも白米は五合炊いています。米が足りないと悲しいから炊いちゃうんです（笑）。五合を一食で食べてしまうこともあります。お米はママが心配してくれるので、送ってきてくれているので助かっています。
――SNSで「1日14kg、20,000kcal食べる」と書かれていましたが、いつくらいからその量を食べるようになりましたか？
中澤：大食いのチャレンジ企画が増えてからは、トレーニング的に2キロくらい食べるようにして胃を広げました。『大食い女王決定戦2020』に出場した時、特技は「人の10倍ごはんを食べる」と言っていましたからね。アイドルになってからは、周りは小食な子が多いので、「莉佳子が食べてくれるから大丈夫」って言われて周りがいっぱい頼みまくるんですよ（笑）。
――衣装って太って着れなくなったりしないのですか？
中澤：私、めっちゃ胃下垂なんですよ。食べると胃の上にお腹が出る。だからポンって膨れても、着られる衣装なんですよ。すぐシュッと凹むので、消化も早いんじゃないかって思います。
◆理系の学力を生かしたペース配分で、大食いを制覇!?
――大食い番組では、制限時間から逆算をして食べるペース配分を調整していました。大食いに、学力は活かせますか？
中澤：やっぱりほかの大食いの方と違って、私は東大という経歴があるので「理系の作戦ですか」って聞かれたりもしますね（笑）。そこまで計算はしていないですが、話題として取り上げやすいのかなって感じています。
――これまで、4.5キロの担々麺を約60分で完食されたり、4.1キロのモンブランを作って食べたりしていました。色々なチャレンジがありましたが、すべてクリアされているのですか。
中澤：いえ。チャレンジメニューに挑戦して失敗もあります。でも基本的には完食しています。私も無理しすぎないで食べるようにしています。ファンの方からも、私が穏やかに食べているところを見ているだけで気持ち良いっていっていただけることも多いので、これからも幸せな様子をお届けしていきたいです。
――大食いキャラについては、どう思っていますか？
『デカ盛りハンター』（テレビ東京）や、『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ）にも得意な大食いで出演し、小柄の体型からは想像できないような食べっぷりの良さを見せている。そんな彼女の大食いの歴史をたどった。
◆大食いが開花したのは、大学生の頃
――子どもの頃から、「よく食べるね」って言われていました？
――それが初チャレンジだったのですね。
中澤：ラーメン3キロを、20分くらいで食べきれてしまって。普通は、そんなスピードでは食べきれる量ではないらしいんですよね（笑）。そこから「大食いができるのではないか」って思うようになりました。そこから大食いでの企画やテレビ出演が増えましたね。
――最高で、どれくらい食べましたか？
中澤：一日のロケで、朝から釜めしを4〜5キロ食べて、お昼にステーキ丼を3キロ、あと夜はお蕎麦を3〜4キロ食べました。
――一日で10キロ以上食べていますよ！ 普段はご飯の量が少なく感じたりしないのですか？
中澤：いつも白米は五合炊いています。米が足りないと悲しいから炊いちゃうんです（笑）。五合を一食で食べてしまうこともあります。お米はママが心配してくれるので、送ってきてくれているので助かっています。
――SNSで「1日14kg、20,000kcal食べる」と書かれていましたが、いつくらいからその量を食べるようになりましたか？
中澤：大食いのチャレンジ企画が増えてからは、トレーニング的に2キロくらい食べるようにして胃を広げました。『大食い女王決定戦2020』に出場した時、特技は「人の10倍ごはんを食べる」と言っていましたからね。アイドルになってからは、周りは小食な子が多いので、「莉佳子が食べてくれるから大丈夫」って言われて周りがいっぱい頼みまくるんですよ（笑）。
――衣装って太って着れなくなったりしないのですか？
中澤：私、めっちゃ胃下垂なんですよ。食べると胃の上にお腹が出る。だからポンって膨れても、着られる衣装なんですよ。すぐシュッと凹むので、消化も早いんじゃないかって思います。
◆理系の学力を生かしたペース配分で、大食いを制覇!?
――大食い番組では、制限時間から逆算をして食べるペース配分を調整していました。大食いに、学力は活かせますか？
中澤：やっぱりほかの大食いの方と違って、私は東大という経歴があるので「理系の作戦ですか」って聞かれたりもしますね（笑）。そこまで計算はしていないですが、話題として取り上げやすいのかなって感じています。
――これまで、4.5キロの担々麺を約60分で完食されたり、4.1キロのモンブランを作って食べたりしていました。色々なチャレンジがありましたが、すべてクリアされているのですか。
中澤：いえ。チャレンジメニューに挑戦して失敗もあります。でも基本的には完食しています。私も無理しすぎないで食べるようにしています。ファンの方からも、私が穏やかに食べているところを見ているだけで気持ち良いっていっていただけることも多いので、これからも幸せな様子をお届けしていきたいです。
――大食いキャラについては、どう思っていますか？