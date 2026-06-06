【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第17話「笑顔のために」あらすじ キキコト、ついに怪盗フェイドを逮捕 “最大最強の守護神”が降臨
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第17話「笑顔のために」が7日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第17話「笑顔のために」予告
神出鬼没な怪盗フェイド（磯野亨）を、ついに逮捕した喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）。さっそく取調室で事情聴取していると、超巨大隕石が地球に急速接近しているという連絡を受ける。
怜慈（長田光平）も次元を超えて多元地球Ι5109に駆け付けるが、隕石があまりにも大きいため、どうすることもできない…。そんな危機的状況で、みんなの笑顔のために戦う喜輝があることに気づく。やがてタイムリミットが迫るなか、“最大最強の守護神”が降臨し…？
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第17話「笑顔のために」予告
神出鬼没な怪盗フェイド（磯野亨）を、ついに逮捕した喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）。さっそく取調室で事情聴取していると、超巨大隕石が地球に急速接近しているという連絡を受ける。
怜慈（長田光平）も次元を超えて多元地球Ι5109に駆け付けるが、隕石があまりにも大きいため、どうすることもできない…。そんな危機的状況で、みんなの笑顔のために戦う喜輝があることに気づく。やがてタイムリミットが迫るなか、“最大最強の守護神”が降臨し…？