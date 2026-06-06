サッカー日本代表、「1-0勝利」は“新ルール”の恩恵が。アイスランド監督は苦言も…主審の主観に委ねられる危うさ

サッカー日本代表、「1-0勝利」は“新ルール”の恩恵が。アイスランド監督は苦言も…主審の主観に委ねられる危うさ